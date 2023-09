Roblox kommer til PlayStation

Om en knapp måned.

Kamera Roblox

I oktober kommer den populære spillplattformen Roblox til PlayStation.

Roblox er allerede tilgjengelig på en rekke plattformer, slik som PC, Mac, iOS, Android og Xbox. Men frem til nå har det vært fraværende på både Sonys og Nintendos konsoller. Sistnevnte gjenstår fortsatt, men nå er det annonsert at Roblox kommer til PlayStation 4 og 5.

Nyheten ble annonsert i forbindelse med den årlige utviklerkonferansen RDC (Roblox Developers Conference), som ble avholdt fredag.

Roblox som datingapp

At Roblox endelig fikk plass hos Sony er derimot ikke den eneste nyheten som ble avslørt under RDC. For angivelig ønsker Roblox-sjef David Baszucki at plattformen også skal bli et sted du går for å «date».

Baszucki hevder Roblox innen fem år vil være et sted der tusener av mennesker møtes før de tar steget ut i den fysiske verden sammen. Denne tjenesten vil ha en 17 års aldersgrense, der alle må verifisere seg med ID. Slik kan alle som bruker tjenesten være sikre på hvem de snakker med og alderen deres.

Utsagnet er ett av 10 ting ting Baszucki ser som potensielle muligheter for Roblox innen fem år, og ble servert fra scenen under RDC. Det er altså ikke snakk om konkrete planer, kun ting Baszucki mente «kunne» latt seg gjøre.

Likevel uttalte han at han tar sikte på at 60–70 prosent av listen blir virkelighet.

– Vi ses i 2028 for gjennomgang av dette, uttalte Baszucki.

Hele listen til Baszucki

Kamera Skjermbilde fra Roblox’ presentasjon

Listen er gjengitt fra opptaket av RDC.

1. En Roblox-utvikler vil verdsettes til 1 milliard dollar.

2. En musiker vil fremføre for over en million mennesker ved hjelp av en mobiletelefon som skanner bevegelsene hens og oversetter det til en virtuell avatar.

3. En motedesigner vil bli oppdaget på Roblox, uten å ha noen erfaring med fysisk mote.

4. Roblox vil være en hyppig kommunikasjonskanal for familien min.

5. Noen Roblox-skapere vil tjene mer penger på å selge fysiske varer på Roblox enn virtuelle varer.

6. Vi vil dele en universell høflighetsmåling, og vise at for de fleste spillere øker den over tid.

7. Roblox-ansatte vil bruke mer tid på å bruke Roblox til eksterne møter enn med video.

8. For personer som er verifisert å være over 17 år: Tusenvis av voksne vil møtes for første gang i Roblox’ datingopplevelser og deretter danne ekte relasjoner.

9. En skole vil integrere en full barnehagelæreplan med Roblox, inkludert språkklasser med skoler i andre land og virtuelle ekskursjoner.

10. Et Fortune 500-selskap vil bruke en Roblox-opplevelse som en del av rekrutteringsprosessen.

Oppdatert 11. september 2023, 12:35