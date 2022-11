Instagram vil la deg selge NFT-er

Kamera Meta, Instagram

Moderselskapet til Instagram, Meta, har annonsert at de tester muligheten for å la deg lage og selge NFT-er på Instagram.

Funksjonen, som er lik hvordan tradisjonelle NFT-markedsplasser fungerer, er derimot et godt stykke unna å bli tilgjengelig for alle. I en pressemelding uttaler Meta at funksjonen skal bli testet kun av «en liten gruppe innholdsprodusenter i USA».

Ifølge Meta skal den nye funksjonen la folk produsere sine NFT-er på Polygon-blokkjeden, for så å la dem selge disse via Instagram, eller om ønskelig utenfor plattformen.

Nyheten kommer kort tid etter at Meta gjorde tilgjengelig sin nye «NFT-utstillingsfunksjon» i en rekke land. Dette er en funksjon som lar brukere knytte sine kryptolommebøker til plattformen, og dele innlegg av deres allerede ervervede NFT-er.

NFT-utstillingsfunksjon

Metas utstillingsfunksjon vil også la deg vise frem digitale samleobjekter som du har kjøpt fra andre steder enn Polygon-blokkjeden, sier selskapet. I tillegg til Ethereum-, Polygon- og Flow-blokkjedene, som plattformen allerede støttet, kommer nå også Solana-blokkjeden.

Funksjonen skal også legge til noe metadata fra OpenSea, slik også Twitter gjør. Meta opplyser selv at delingen automatisk vil tagge både skaper og samler i innlegget.

Denne utstillingsfunksjonen var frem til nylig begrenset til et fåtall brukere, men skal nå være tilgjengelig for over hundre land, opplyser de. Norge, og Europa forøvrig, er derimot ikke inkludert i denne listen, og det er derfor rimelig å anta at det derfor også vil ta tid før NFT-markedsplassfunksjonen avventer.

Flere funksjoner for å tjene penger på Instagram

The Verge påpeker at disse funksjonene knytter seg opp mot Metas øvrige prosjekt, hvor de den seneste tiden har lagt til flere funksjoner som lar deg tjene penger på plattformen.

Blant annet nevnes «gave»-funksjonen, som skal la fans sende penger til en innholds-produsent, mens de ser på en av deres Reels. I likhet med de øvrige funksjonene, blir derimot dette også kun testet blant en liten gruppe i USA.