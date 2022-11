Telia sier åtte av ti har nå tilgang til 5G der de bor

Stadig flere ser det lille 5G-ikonet på mobilene sine. Kamera Vilde Horvei, Tek.no

Nesten hver eneste nye mobil som selges nå er utstyrt med 5G. Godt er det, for Norges 5G-nett begynner å nærme seg full dekning.

Mobiloperatøren Telia melder nå at 80 prosent av befolkningen nå har tilgang til 5G fra selskapet «der de bor». Innen utgangen av 2023 skal de være ferdig med et landsdekkende 5G-nett.

Telenor på sin side har satt seg det samme målet i første halvår 2024.

Begge mobiloperatørene melder også omtrent samme antall 5G-enheter i nettene sine. Telia sier 1,1 millioner 5G-mobiler nå er aktive i nettet deres, mens Telenor melder på sine nettsider at det var én million 5G-enheter i deres nett i august.

Landets tredje store mobiloperatør, Ice, jobber også med sitt eget 5G-nett, men har ingen lovnader om når de er ferdige. De opplyser imidlertid om at det nå er «full eller delvis 5G-dekning» i 18 steder i landet.

Hva skal man med 5G?

Med stadig bedre 5G-dekning over hele landet, uansett hvilken mobiloperatør du har, er naturligvis spørsmålet hva man egentlig skal med 5G.

Med 5G vil du kunne oppleve både raskere nedlastingshastighet, men også langt raskere responstid, eller «latency», om du vil. Dette vil kunne oppleves i form av at nettsider nærmest spretter opp på skjermen så fort du har trykket på en lenke, i stedet for å måtte vente et ørlite øyeblikk.

Mer viktig er det for de som spiller onlinespill på mobilen, hvor responstiden blir nærmere det vi kjenner fra kablede hjemmenett. Vi fikk for eksempel 10 millisekunders forsinkelse da vi målte 5G-nettet helt i starten av 2020, men det skal i teorien kunne gå enda lavere.

Høyere kapasitet i nettet er også en fordel, men som kanskje ikke merkes like godt for oss sluttbrukere.

– Alle våre kunder vinner på denne moderniseringen, og kan nyte godt av et mobilnett i verdensklasse. Vi ser dessuten at de mest solgte telefonene i våre kanaler er alle 5G-telefoner, skryter Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge.

Krever bare en (ganske) ny mobil

For å få tilgang til 5G trenger du altså en moderne mobil som støtter den nye teknologien. Har du kjøpt en mobil de siste par årene er sannsynligheten stor for at den har 5G. Deretter må du sjekke at mobilabonnementet ditt støtter 5G.

Dette er aktivert hos de fleste, men det er visse abonnement som blokkerer 5G. Tilsynelatende gjelder dette barneabonnementene til både Telia og Telenor.

