Reagerer på stank fra Dyson-vifte: - Kommer stadig tilbake

Ikke et stort problem, hevder Dyson.

Flere har reagert på at Dysons vifte begynner å lukte vondt. Kamera Dyson

I en av de mange diskusjonene vi har hatt om vifter i sommervarmen, kommenterte vår kollega i E24 at hans Dyson Pure Hot + Cool hadde begynt å lukte vondt, etter å ha vært lagret i en bod under en flyttesjau.

– Det lukter som mugg og gammel hund, sier han.

Merkelig, tenkte vi, dette må jo være et enkelttilfelle. Det var det absolutt ikke.

Et par kjappe googlesøk kunne nemlig avsløre at dette tilsynelatende var et problem flere andre også hadde med Dysons kombinerte vifte, luftrenser og vifteovn.

I en ett år gammel Reddit-post skriver blant annet en bruker at deres Dyson-luftrenser begynte å lukte kun etter å ha brukt den i to uker.

– Luften som blåses ut har en lett klorlukt. Jeg ringte support og de sa at det er helt normalt og burde gå bort etter en uke eller to, skriver trådstarter.

Også andre i samme tråd virker å ha støtt på samme problem.

– Jeg hadde det samme problemet og det ble aldri løst. Jeg har mottatt og kjøpt nye filtre, men problemet kommer stadig tilbake. Jeg skrev et innlegg om det, og det ser ut til at jeg ikke er den eneste. Etter noen måneder uten å bruke Dyson TP09 (jeg har to), prøvde jeg igjen uten hell. Lukten er bare for sterk og ubehagelig, skriver brukeren m4re5.

Dyson: - Sjeldent problem

En Dyson-talsperson hevder via selskapets norske PR-byrå at dette er et lite utbredt problem.

– Dette er en veldig sjelden case for Dyson, uttaler de.

– I sjeldne og spesifikke klimaforhold har noen kunder rapportert en lukt som kommer fra deres luftrensere. Lukten er ikke et teknisk problem med produktet. I noen tilfeller kan dette være grunnet upassende lagringsforhold, slik som boder og garasjer som kan ha fukt eller dårlig ventilasjon.

På spørsmål om hvordan man bør rense luftrenseren, som tross alt er ganske ubrukelig hvis den lukter vondt, svarer de at det ikke går an.

– Det går ikke å vaske filteret. Man må kjøpe et nytt filter hvis man har behov for det, sier talspersonen, og legger til at filteret holder i mange år.

Rengjøringsinstruksjoner fra Dyson. Kamera Dyson

Som ekstrainformasjon legger de også ved rengjøringsinstrukser. Disse innebærer å tørke av støv, men å for all del ikke bruke rengjøringsprodukter på selve maskinen, da den kan bli skadet.

YouTuber med «alternativ» løsning

Stikk i strid med anbefalingene til Dyson, er derimot YouTuberen Magic Smoke sin løsning. Han så seg nemlig lei av at luftrenseren hans luktet skarpt av hunder.

Han valgte derfor å rengjøre selve viften ved å snu den opp ned i et kar med såpevann. Ifølge ham selv, og andre i kommentarfeltet, skal dette ha fjernet den dårlige lukten helt.

Dette er likevel å anse som en svært alternativ løsning, og gjøres på helt eget ansvar.

Oppdatert 30. juni 2023, 14:08

