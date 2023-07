Advarer mot at lynnedslag kan gi skader på robotgressklipperen

Forstyrrelser fra lynnedslag kan gi skader på robotgressklipperen. Uvanlig mange slike hendelser har blitt innrapportert i det siste, melder If. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

I kveld er det meldt muligheter for tordenvær i noen deler av landet, og har du robotgressklipper bør du være oppmerksom.

Uvanlig mange

Forsikringsselskapet If melder i en pressemelding at uvanlig mange robotgressklippere har blitt skadet i lynnedslag de siste ukene.

– Det ser ut som elektronikken i robotgressklippere og ladestasjonene er spesielt utsatt når det lyner, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

If opplyser at de fleste henvendelsene kommer fra Østlandet.

– For å unngå skader, er det enkleste å dra ut støpselet fra stikkontakten. Spenningen som kan forplante seg i elnettet over ganske lange avstander skaper spenning som slår ut mobiler til lading, TV-er, frysebokser, kjøleskap og datamaskiner. Slike skader er dekket på innboforsikringen, sier han.

Anbefaler kjent triks

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, opplyser at det vanligvis ikke dreier seg om at lyn som slår ned i robotgressklipperen, men at det heller handler om plutselige spenningsendringer i strømnettet som kan skade tilkoblet utstyr.

Også her slås det et slag for den velkjente «dra ut av stikkontakt-metoden».

Trekk ut strømmen fra robotgressklipperens dokkingstasjon, er rådet fra forsikringsselskapene. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

– Det er den billigste og sikreste måten for å sørge for at robotgressklipperen eller TV-en ikke blir skadet som følge av lynnedslag. Har forståelse for at man ikke orker å gjøre det hver dag, men om det er meldt torden, eller man skal dra på ferie, er det lurt å dra ut stikkontakten. Da sparer du sannsynligvis litt strømforbruk samtidig.

Overspenningsvern, som skal forsvare mot slike skader, ble påbudt i alle nye boliger og omfattende renoveringer av elektriske anlegg i 2010.

Det er likevel flere sikringsbokser uten slik vern der ute, som dermed er mer utsatt for overspenningskader på blant annet robotgressklippere. Både If og Gjensidige oppfordrer til ettermontering.

