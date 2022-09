TikTok-utfordring har skapt en tyveribølge

Nå saksøkes Kia og Hyundai.

Kia Sportage 2018, som angivelig skal være blant de berørte modellene.

En TikTok-utfordring som viste teknikker for å stjele utvalgte merker og modeller fra Kia og Hyundai, skal ha resultert i en økning biltyverier i USA. Ofre for disse tyveriene er nå rasende, og saksøker Kia og morselskapet Hyundai.

Et nasjonalt gruppesøksmål ble reist denne uken, og levert til den føderale domstolen i California, USA, skriver TechCrunch. I søksmålet hevder de at en rekke biler ble bygget uten en «startsperre for motorer», som skal være en kritisk – og ikke minst, lite kostnadskrevende – enhet som forhindrer at bilen enkelt kan tjuvkobles, og dermed stjeles.

Søksmålet opplyser at praktisk talt alle bilprodusenter de siste 20 årene har implementert slike sperrer, bortsett fra Kia og Hyundai. Bilene det er snakk om skal være Kia, som ble produsert i perioden 2011 og 2021, samt Hyundai i perioden 2015 til 2021.

TikTok-utfordringen retter seg helt spesifikt inn mot modeller som bruker en mekanisk nøkkel, da altså ikke nøkkelbrikke og trykknapp.

Dette skal derimot ikke være et problem for norsk-importerte biler. I Europa har såkalte «immobilizere» i bilen vært pålagt i siden 1995, får vi opplyst av Kia Norge:

— Så dette skal ikke være et problem på andre modeller enn de som eventuelt er import fra USA.

Kia, Hyundai vil ikke kommentere saken

TechCrunch opplyser at hverken Kia eller Hyundai ønsker å kommentere saken, men skal ha opplyst at slike startsperrer ble standard på deres kjøretøy etter 1. november 2021.

I søksmålet hevdes det at Kia og Hyundai har vurdert startsperrer tidligere, men at de fremfor å tenke på kundenes sikkerhet har prioritert profitt, og således bevisst latt være å implementere sperrer.

De anklages også for ikke å ha tilstrekkelig informert kundene sine om sikkerhetsrisikoen rundt den virale TikTok-utfordringen, som gjorde at ungdommer brøt seg inn i bilene.

– Et helt økosystem av kriminalitet har materialisert seg; forverret av tyverier drevet frem av TikToker, videoer og memer, som promoterer kriminell atferd, gjengir TechCrunch fra søksmålet.

Økte tyverier i flere amerikanske byer

Politiet i en rekke amerikanske byer skal ha rapportert om økt biltyveriaktivitet i etterkant av at «Kia Challenge», eller «Kia-utfordringen», skal ha dukket opp på TikTok, og senere YouTube, i juli.

Ifølge en CNBC-rapport skal over en tredjedel av biltyveriene i St. Petersburg, Florida kunne knyttes til utfordringen, mens tallet nådde hele 77 prosent i Chicago. Hvilket angivelig skal være en økning på 767 prosent i Kia- og Hyundai-tyverier, ifølge en rådgiver ved Chicago politiavdeling.