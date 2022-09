Den første traileren for Last of Us er ute

HBO slapp mandag kveld den første traileren til den kommende TV-serien basert på The Last of Us.

Spillserien fra Naughty Dog, som er å regne som en klassiker, har vært ventet å bli adaptert til tv-serie siden 2020. Nå er det endelig klart at serien slippes i 2023, og vil få 10 episoder. Hvorvidt flere sesonger vil komme vet vi ikke.

Det vi derimot vet er at denne første sesongen vil ta for seg historien til spillets første utgave. Vi møter Joel og Ellie som må kjempe seg gjennom en postapokalyptisk verden, fylt til randen av fiender og farer.

I traileren, som du kan se nederst i saken, kan vi tydelig gjenkjenne både karakterer, steder og fiender slik vi kjenner dem fra den postapokalyptiske verdenen The Last of Us er - blant annet de fryktinngytende «klikkerne», som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på hvem som helst.

Forrige Neste HBO, skjermbilde HBO, skjermbilde Åpne fullskjerm

Spillselskapet er dypt involvert i tv-seriens utvikling

Naughty Dogs egen spillskaper Neil Druckmann, sammen med Craig Mazin - som er best kjent for å ha laget miniserien Chernobyl i 2019, står bak serien. Russiske Kantemi Balagov står for regien.

Også Naughty Dogs-sjef, Evan Wells, er med som produsent på prosjektet. Det er også den meritterte Carolyn Strauss, som kan skilte med en produsentliste som inkluderer Treme, Chernobyl og Game of Thrones.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sony Pictures Television og PlayStation Productions.