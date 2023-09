Frankrike stanser salget av iPhone 12

Truer med tilbakekalling.

Apple iPhone 12. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Frankrikes statlige frekvensbyrå ANFR (L'agence nationale des fréquences) har bedt Apple om å stanse salget av iPhone 12 med virkning fra den 12. september 2023.

Dette på grunn av nyere målinger som skal vise at mobiltelefonen avgir mer elektromagnetisk stråling enn det som er tillatt i EU.

De franske myndighetene har videre gitt Apple beskjed om å snarlig fikse strålingsproblemet på alle iPhone 12-eksemplarer som allerede er solgt. Dette kan være et betydelig antall, da mobiltelefonen tross alt kom på markedet allerede for tre år siden.

Tirsdag denne uken truet også franskmennene med at Apple måtte kjøre i gang en full tilbakekalling av denne modellen dersom de ikke kunne gjøre noe med strålingen på iPhonene som allerede er i sirkulasjon. Apple fikk to uker på seg på å komme med et svar.

Den første responsen kom allerede dagen etter. Der avviste Apple påstandene om at iPhone 12 bryter med internasjonale strålingsstandarder, og pekte på labresultater fra både dem selv og uavhengige aktører.

Her hjemme har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) også tidligere gått god for strålingen fra samme iPhone-generasjon etter en markedskontroll i 2021. Men det må påpekes at NKOM testet en iPhone 12 Pro, som jo har en litt annen utforming og materialvalg, så det gir oss ikke fasiten.

Grense på 4 SAR – i lommen

Stråling fra mobiltelefoner oppgis som regel i SAR (specific absorption rate), som sier noe om hvor mye energi som absorberes av menneskekroppen når den utsettes for elektromagnetiske felt.

Ifølge ANFR viser de nyere målingene at iPhone 12 gir en SAR-verdi på 5,74 W/kg, mens kravet i EU sier maksimalt 4 W/kg.

Hvordan en tre år gammel mobiltelefon kan gå fra å være godkjent under tidligere tester til godt over grenseverdiene nå er et åpent spørsmål.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

En del av forklaringen kan ligge i at ANFR måler SAR på to måter, og iPhone 12 falt igjennom på den minst vanlige måten å måle strålingsverdiene på – som skal tilsvare det å holde mobilen i hånden eller ha den i bukselommen.

Apple var derimot innenfor verdiene når målingene simulerte det å ha telefonen mot øret.

Det er heller ikke umulig at Apple gjennom senere programvareoppdateringer på en eller annen måte har påvirket strålingseffekten til iPhone 12, og at dette er grunnen til at høye verdier observeres først nå.

Uansett spekuleres det i at Apple vil kunne slippe en oppdatering som fikser problemet.

At mobilstråling fører til full stans i salg av visse modeller i Frankrike er for så vidt ikke noe nytt. Ifølge Reuters har det vært hele 42 salgsstopp til nå, men Apple har aldri blitt rammet tidligere.

Oppdatert 14. september 2023, 12:38