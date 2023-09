Nyhet Fine Woven-deksler slaktes

Apple får kritikk for nye deksler

– Kommer til å være utslitt etter seks måneder.

Apples nye Fine Woven-deksel på en iPhone 15 Pro Max. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk Publisert i går 11:20

Apple har i årevis solgt iPhone-deksler i skinn, men i år er det slutt.

Selskapet erklærte på iPhone-lanseringen i september at de erstatter skinndekslene for å redusere karbonutslippet sitt, og fremover vil deres dyreste deksler by på et nytt materiale: «Fine Woven», eller finvev, på norsk.

Apple hauser opp det nye materialet som like eksklusivt og godt som deres tidligere skinndeksler, og tar naturligvis nøyaktig samme pris som før: 799 kroner.

Men testere verden over er ikke imponerte. Dekslene reglerett slaktes i anmeldelser.

– Skikkelig dårlige

– Apples nye Fine Woven-iPhone-deksler og tilbehør er dårlige. Skikkelig dårlige, åpner Allison Johnson i The Verge sin artikkel med, og peker på at det bare noen dager med bruk før hun kunne se tegn til slitasje på dekslet.

Finvev-dekslene til Apple har en ny gummiert ramme rundt sidene, mens hele baksiden er dekket med det nye materialet. Det føles glatt og nesten silkeaktig når du tar på det, men har også en viss tekstur.

Oppdatert: En årvåken leser har poengtert at rammen på siden også teknisk sett er laget i «finvev»-materiale, men dekket med et belegg som gjør at den får en annen og mer rigid form.

Johnson sier at en enkel skrape med fingerneglen endte opp med å bli en permanent ripe i tøyet, selv etter febrilsk «pussing» med fingeren etterpå.

– Jeg klarer bare ikke å forstå hvordan materiale som dette kommer til å eldes på en pen måte. Skinndekslene hadde sine problemer, men når skinn blir gammelt ser det i hvert fall fint ut. Det samme kan jeg ikke si om et slitt, støvete tøydeksel, avslutter Johnson.

Samler støv og smuss

Johnson er langt ifra den eneste kritikeren. Nettstedet Apple Insider tok inn samtlige nye Fine Woven-deksler til test, og konkluderte raskt med at det er et tydelig nedgradering fra de tidligere skinndekslene.

– Det er vanskelig å forestille seg dette dekselet i en okay forfatning etter seks måneder med bruk. Kanskje blir vi overrasket, men basert på det vi har sett så langt, tviler vi sterkt, skriver nettstedet.

De nevner også at dekslet føles billig, baksiden viste tegn til slitasje raskt og at støv og smuss raskt samlet seg på tøymaterialet. De synes heller ikke plastsidene var særlig «premium».

Cnet er også kritiske, og sier «Fine Woven-dekslet hadde en røff uke, og det synes» allerede i tittelen på saken sin. De pekte også på at dekslet ble flekkete av bare et par dråper med saltvann, og at flekkene ikke var borte selv etter en uke med vanlig bruk.

Apple har til og med en fire-stegs-gjennomgang av hvordan man skal rengjøre et «Fine Woven»-deksel, men selv ikke dette var godt nok, hevdet Cnet-journalisten.

