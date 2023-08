Zuckerberg om Musk-kampen: - På tide å gå videre

Musk er ikke seriøs, mener Meta-sjefen.

Vi får kanskje aldri se en slåsskamp mellom to av verdens rikeste menn; Mark Zuckerberg (til venstre) og Elon Musk. Kamera Manu Fernandez/Stephan Savoia / AP Photo

Teknologiverdenens mest ikoniske hanekamp blir kanskje aldri noe av.

Elon Musk er «ikke seriøs, og det er på tide å gå videre», skrev Meta-sjef Mark Zuckerberg på Threads søndag.

Zuckerbergs uttalelse kommer en uke etter han selv foreslo 26. august som kampdato, som Musk aldri bekreftet. Ifølge Musk på X (tidligere kjent som Twitter), er det en mulighet for at han trenger en operasjon i nakken og ryggen, som har gjort det vanskelig å sette en dato for slåsskampen.

Mark Zuckerberg har ikke troen på at Elon Musk ønsker å gjennomføre en slåsskamp. Kamera Mark Zuckerberg / Threads

«Kanskje du er en moderne Bruce Lee og kommer til å vinne»

Zuckerbergs post kommer etter en SMS-utveksling mellom de to konkurrentene. Musk delte et skjermbilde av meldingene på X, hvor Zuckerberg skriver at han ikke ønsker å skape ståhei rundt noe som ikke kommer til å skje, og ber Musk bestemme seg snart om han vil gjennomføre kampen. Musk responderte med et forslag om å slåss i Zuckerbergs personlige MMA-bur i dag.

Musk er som vanlig svært selvsikker, og hintet om at et en seier fra Zuckerbergs side var usannsynlig. I tekstmeldingene mellom Musk og Zuckerberg forteller Musk at han ikke har trent mye, og at størrelsesforskjellene på de to gjør det usannsynlig at Zuckerberg kan vinne. Han peker allikevel på at det ikke er umulig:

«Kanskje du er en moderne Bruce Lee og kommer til å vinne.»

Får høre det fra Zuckerberg, om det blir en kamp

I forrige uke delte Zuckerberg i en Threads-post at han vil si fra dersom han og Musk blir enige om en dato.

«Hvis han noensinne bekrefter en faktisk dato, vil dere høre det fra meg. Frem til det, vennligst anta at det han sier om saken, har vi ikke kommet til enighet om.»

Zuckerberg lover at nyheten skal komme fra han, dersom Musk faktisk bekrefter en dato. Kamera Mark Zuckerberg / Threads

Som svar på sin egen post fortalte Meta-sjefen at han ikke «holder pusten for Elon», men at han skal dele detaljer om sin neste kamp når han er klar. Zuckerberg har flere ganger gitt uttrykk for at han elsker MMA-sporten.

Musk har tidligere sagt at inntektene fra kampen skal gå til veldedighet for krigsveteraner, og vil bli vist direkte på X.

Zuckerberg skal ikke ha bekreftet dette, men med gårsdagens utvikling ser det ut som både spente fans og veteraner vil bli skuffet.

Publisert 14. august 2023, 13:02