Berg-og-dalbaner får nye iPhoner til å tro at de er i en bilkrasj

Apples nye iPhone 14-modeller har alle innebygde sensorer for å varsle om du har vært i en bilkrasj.

Niklas Plikk

En av de nye funksjonene i årets iPhone-modeller er en krasjsensor, som automatisk skal kunne oppdage om du har vært i en kollisjon. Da vil den - etter en kort pause - kontakte nødetaten og varsle om både lokasjon og tidspunkt for ulykken.

Smart og potensielt livreddende, men det forutsetter jo at den fungerer.

Nå viser det seg at noen berg-og-dalbaner får de nye iPhone 14-modellene til å tro at de er i bilkollisjoner. Flere nødetater i USA skal ha blitt varslet om bilkrasjer midt i fornøyelsesparker, som skulle vise seg å være feilaktige varslinger fra Apple-brukere. .

Det er både et nød-kommunikasjonssenter i nærheten av Cincinatti, Ohio som har klaget på den nye Apple-funksjonen, samt en nødetat i nærheten av fornøyelsesparken Six Flags Great America i Chicago.

Feiltolket data

Da Apple avslørte den nye krasj-funksjonen skrøt de av nøyaktigheten. Ved hjelp av data fra gyroskop, akselerometer, GPS, barometer og mikrofonen, for å ikke snakke om en avansert algoritme, er det meningen at mobilen skal være helt sikker på at du faktisk har vært i en kollisjon, og ikke bare mistet mobilen i bakken.

Men likevel har det altså skjedd opptil flere ganger nå at dataen blir feiltolket. Da vil mobilene notere på skjermen at «du har vært i en bilkrasj» og kontakte nødetaten. Brukere har bare ti sekunder på seg å forhindre mobilen fra å ta kontakt automatisk, noe som åpenbart ikke er så lett hvis man er ombord en berg-og-dal-bane.

Apple har bare så vidt kommentert hendelsene og sagt at teknologien er ment å gi brukerne litt sinnsro, og at de jobber kontinuerlig for å gjøre den bedre.