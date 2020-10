Google øker sikkerheten i Chrome

Skal automatisk få deg til å bytte passord om nødvendig.

Torstein Norum Bugge 7 Okt 2020 10:35

Det er få ting som er verre enn å få identiteten sin stjålet på nettet. Det kan føre til alt fra tap av penger til tap av ansikt, og er definitivt noe vi alle ønsker å unngå. Og teknologigigant Google ønsker også å hjelpe oss med å unngå det, med sin siste oppdatering til nettleseren Chrome til iOS og Android.

Selskapet melder på sin egen sikkerhetsblogg at de i oppdatering 86 vil implementere en rekke endringer som vil gjøre den mobile versjonen av nettleseren langt sikrere.

Abdel Karim Mardini, Senior Product Manager i Google, sier dette om oppdateringen:

– Passord er ofte den første forsvarslinjen i forsvaret av våre digitale liv. I dag forbedrer vi passordsikkerheten på både Android og iOS ved å kunne varsle deg dersom passordene du har lagret i Chrome er utsatt for inntrengere, og i så fall hvordan du kan sikre deg, sier Mardini.

Biometri-støtte for iOS på plass

iOS-appen får støtte for biometri. Google

For å sjekke om ditt spesifikke passord har blitt utsatt, vil Chrome sende en kryptert liste av brukernavnene og passordene dine til Googles servere, som så sjekker dem mot lister av kjente passord og brukernavn som er utsatt. Eksempelvis ved at de har blitt hacket eller er kjent gjennom andre lekkasjer. Og nei, Google har ikke mulighet til å se hverken brukernavn eller passord i klartekst selv, takket være krypteringen.

Dersom du har blitt utsatt, vil nettleseren automatisk varsle deg og ta deg til passordbytte-siden, slik at du får sikret deg så kjapt som overhodet mulig for alle kontoer som er berørte. Dermed slipper du å lete deg frem til dette manuelt, og gjør prosessen smidigere.

En annen liten detalj er at Chrome nå vil få støtte for å logge deg inn i andre apper på iOS ved å bruke innloggingsinformasjonen du har lagret i nettleseren. iOS-appen vil også få støtte for Face ID og Touch ID nå, som jo øker sikkerheten og smidigheten betraktelig.

I tillegg til dette kommer en rekke andre sikkerhetstiltak for nettleseren som skjer mer i bakgrunnen, som konstante sjekker av nedlastet innhold og nye protokoller for sikker surfing på nettet. All informasjonen om oppdateringen kan du lese her .