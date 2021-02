Melder om ustabile Xbox-kontrollere

Microsoft lover å fikse tilfeldige frakoblinger for Xbox Series X.

Noen Xbox-brukere melder om at lyset på spillkontrolleren plutselig begynner å blinke. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 7 Jan 2021 13:00

Spillkonsoller er en forholdsvis rimelig måte å oppnå knallbra spillytelse der du også slipper unna vedlikehold og driveroppdateringer, slik en spill-PC må ha. Men det er ikke alltid spillkonsoller er smertefrie å ha i hus heller. Nå viser det seg at enkelte Xbox Series X-brukere opplever at de trådløse spillkontrollerne kobler fra på tilfeldige tidspunkt.

Det er The Verge som melder om problemet som har blitt omtalt i en omfangsrik tråd på Microsofts egne hjelpeforum . I skrivende stund har tråden 451 poster. Den opprinnelige posten har også over 1800 klikk på «jeg har også dette problemet»-knappen.

Problemet synes å være tilfeldig i når det oppstår. For enkelte er det en meny i et enkeltspill som utløser problemet, for andre skjer det på tilfeldig tidspunkt uansett spill, mens atter andre rapporterer at tidspunktet er tilfeldig - men at det kun dukker opp i ett enkelt spill.

Trøblete trådløse kontrollere

Microsoft vet imidlertid om problemet, og jobber med saken.

– Vi vet at noen spillere kan oppleve problemer med de trådløse Xbox-kontrollerne sine, og vi jobber med en løsning som skal inkluderes i en fremtidig oppdatering, forklarer selskapet til The Verge.

Det er postet en del videoer av fenomenet på Twitter. Samtidig er ikke krøll med trådløse enheter som spillkontrollere, mus og tastatur noe nytt. Et raskt søk på Youtube viser en rekke instruksjonsvideoer til hvordan du forsøksvis kan fikse problemet også på eldre Xboxer. Omfanget av det nye problemet er altså litt vanskelig å få grep på, men Microsoft erkjenner altså at de er klar over problemet og jobber med å fikse det.

Problemer også for Sony

Microsoft er heller ikke alene om å slite med bugs. Det har blitt rapportert om en rekke ulike bugs også for erkekonkurrenten Sony PlayStation 5 , der konsollen tidvis starter om igjen midt i spillinga, eller ikke får til å starte opp i det hele tatt. Problemer med oppdatering av kontrolleren og med ulyder fra konsollen skal heller ikke ha vært uvanlig rett etter slipp.

Også Sony jobber med å få bukt med sine bugs, og har sluppet flere oppdateringer etter at konsollen kom i salg.

Den største buggen av dem alle sliter imidlertid både Sony og Microsoft med; ingen av de to aktørene har så langt klart å levere nok konsoller til at alle som vil ha får kjøpt dem.