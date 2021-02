Dell slipper en imponerende 40-tommer

Stor kurve og 5K2K-oppløsning.

Dell

Vegar Jansen 6 Jan 2021 11:59

«Skjerm» og «Dell» er to ord som for en del år siden gjerne var ensbetydende med innovasjon og kvalitet. I disse dager er det langt flere spennende aktører med i kampen om å ha de mest spennende skjermene, og det er dessuten et større fokus på gode spillegenskaper.

Men i sin nye lansering sier Dell tydelig ifra at de ikke helt har glemt gamle kunster.

Dell

For blant en rekke nye PC-modeller som i hovedsak er påtenkt bedriftsbruk, slipper også selskapet noen nye kontorskjermer nå i vinter. Den mest sexy av disse – om det er et ord som er lov å bruke om skjermer – har fått betegnelsen Dell UltraSharp U4021QW eller 40 Curved WUHD Monitor. Som navnet tilsier er dette en snasen 40-tommer med kurver.

Ifølge selskapet selv er U4021QW verdens første buede 40-tommers skjerm med 5K2K-oppløsning, som vil si 5120 x 2160 bildepunkter. Tenk på det som en 32-tommers 4K-skjerm med ekstra god plass i sideretningen – 35 prosent mer plass, visstnok.

Solide spesifikasjoner

Kurvaturen på den nye skjermen er på 2500R, altså hadde vi fått en radius på 2,5 meter om skjermen hadde dannet en sirkel. Panelet er IPS, og Dell hevder et fargerom på 100 % sRGB, 100 % Rec.709 og 98 % DCI-P3.

I tillegg kommer integrerte høyttalere og støtte for hva Dell kaller «ComfortView Plus», som skal redusere mengden blått lys uten at det går på bekostning av fargegjengivelsen.

Dell

annonse Dell UltraSharp U4021QW Sjekk prisen

Skjermen kommer også med flere tilkoblingsmuligheter, deriblant Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 og HDMI 2.0. Via Thunderbolt byr den også på opptil 90 watt for å forsyne en PC. I tillegg har den en LAN-port.

På toppen av dette kommer en innebygget KVM-svitsj som bør gjøre det til en lek å ha to datamaskiner koblet til skjermen. En slik svitsj gjør det enkelt å bruke ett tastatur og én mus til å betjene begge PC-ene.

Spesielt billig blir på sin side U4021QW ikke. Når den slippes den 28. januar er det med en veiledende prislapp på 2100 amerikanske dollar. De norske prisene er ikke helt klare ennå, men det betyr nok at den vil ligge i nærheten av 25 tusenlapper her hjemme.