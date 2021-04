Se den nye Windows-funksjonen

Nyhet i oppgavelinjen gjør det lett å oppdatere seg.

Anders Brattensborg Smedsrud 23 Apr 2021 08:20

Microsoft har i dag begynt utrullingen av den største oppdateringen av oppgavelinjen i Windows 10 på mange år. Når det blir din tur til å få oppdateringen vil du merke det ved at oppgavelinjen har fått et nytt dynamisk værsymbol.

Det viser om det er opphold eller regn ute, samt gradene der du befinner deg. Og klikker du på værsymbolet spretter en helt ny visning kalt «Nyheter og interesser» opp fra oppgavelinjen.

Her får du en enda mer detaljert værmelding, men først og fremst mulighet til å oppdatere deg på nyheter, sportsresultater, aksjekurser og til og med trafikkforholdene på vei mot jobben din.

Du kan selv skreddersy hvilke nyhetskategorier og kilder, aksjekurser og sportsresultater du blir oppdatert på her, og gjort riktig kan nok den nye visningen bli populær blant dem som ellers tar seg i å stadig åpne nettleseren for å oppdatere seg på siste nytt.

Microsoft forteller at nyhetsfunksjonene bruker kunstig intelligens for å skjønne hvilke nyheter du vil ha servert, men at du også kan klikke bort eller «like» nyheter du vil ha mindre eller mer av.

Se den nye funksjonen i aksjon under:

Mer en iterasjon enn en nyhet

Dette er ikke første gang Microsoft tilbyr innhold som vær og aksjekurser uten at du må gå via nettleseren. Allerede i Windows Vista fikk du denne informasjonen rett på skrivebordet via små widgets i en «sidebar». I Windows 7 ble funksjonen utvidet med en nyhetsfeed, før alt ble skrotet igjen i senere Windows-versjoner.

Over hos Apple har det rivaliserende MacOS-operativsystemet lenge gitt sine brukere raskt tilgang til nyheter, aksjekurser, verdensklokker og nyhetsfeed med mer via varslingssenteret på skrivebordet. Microsoft virker nå å ta dette et steg videre når det kommer til tilpasningsmuligheter.

Se etter oppdateringen fra i dag

Nyheter og interesse-menyen lanseres i dag, men ettersom Windows 10 er installert på flere hundre millioner enheter ruller Microsoft ut funksjonen gradvis til alle brukerne. Det betyr at du kan få funksjonen allerede nå, eller ikke før om noen uker.

Som alle andre oppdateringer til Windows 10, blir den til slutt installert automatisk, men om du er utålmodig kan du selvsagt se etter nye oppdateringer selv. Det gjør du ved å åpne startmenyen og velge det lille tannhjulet, og så klikke inn på «Oppdateringer og sikkerhet».

Om du ikke vil se den nye knappen på oppgavelinjen når du får den, kan du også fjerne den.