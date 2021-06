Nå er RTX 3080 Ti lansert

Skal levere opptil 50 prosent bedre ytelse enn forgjengeren.

RTX 3080 Ti. Nvidia.

Oppdatert kl. 11:50 med norske priser.

Nvidia dro i dag sløret av sitt nyeste grafikkort, RTX 3080 Ti. Kortet har rullert på ryktemølla en stund, så det var ingen stor overraskelse at det var dette Nvidia viste frem, men det er likevel et interessant grafikkort av flere årsaker.

Grafikkortet er det første kortet som kommer med Nvidias nye generasjon gravesperre innebygget , slik at det ikke er særlig attraktivt for folk som «miner» etter kryptovalutaer. Dermed burde det være en smule lettere å få tak i for spillinteresserte.

Gravesperren skal være permanent, og kan dermed ikke reverseres med eldre drivere ettersom første driver for kortet har sperren implementert. Samtidig med RTX 3080 Ti lanseres da også et helt eget gravekort, en såkalt «Cryptocurrency Mining Processor» (CMP) myntet på valutaen Ethereum.

Nærmere RTX 3090 enn 3080 i spesifikasjoner

Spesifikasjonsmessig ser kortet likere ut toppkortet 3090 enn kortet det deler navn med, RTX 3080. Her er oversikten over spesifikasjonene på alle de tre kortene:

null RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 Grafikkjerner 82 80 68 CUDA-kjerner 10496 10240 8704 RT-kjerner 82 80 68 Tensor-kjerner 328 320 272 Boost-hastighet 1695 MHz 1665 Mhz 1710 Mhz Minne 24GB GDDR6X 12GB GDDR6X 10GB GDDR6X Minnebus 384-bit 384-bit 320-bit Minnebåndbredde 936 GB/s 912 GB/s 760 GB/s TDP 350W 350W 320W

Som du kan se er nær sagt alt et kraftig byks over 3080, og foruten minnet ligger alle tallene nærmere storebror enn lillebror. Det bør gjøre 3080 Ti til et svært kapabelt grafikkort, til tross for at størrelsen stadig er den samme som hos RTX 3080. RTX 3090 er til sammenligning ganske mye større. Portutvalget er også det samme.

Strømforbruket skal imidlertid ligge nærmere RTX 3090-nivå, som betyr at du trenger en nokså kraftig strømforsyning for å drifte dette daglig.

RTX 3080 Ti blir tilgjengelig fra 3. juni, og får en anbefalt utsalgspris på 13.000 kroner.

Prisene i butikk blir nok imidlertid en del høyere, grunnet den store etterspørselen etter grafikkort for tiden.

RTX 3070 Ti kommer neste uke

RTX 3070 Ti. Nvidia.

Samtidig som de lanserer RTX 3080 Ti, annonserer også Nvidia at de neste uke vil slippe RTX 3070 Ti for salg. Dette er et kort som vil ligge mellom de eksisterende RTX 3080 og RTX 3070, og yte deretter.

Kortet skal være tilgjengelig fra 10. juni, og skal gi opptil 50 prosent bedre ytelse enn 2070 Super. Minnet blir på 8 GB, og er av den raske GDDR6X-typen. Også dette kortet får Nvidias nye gravesperre.

Nvidias anbefalte utsalgspris blir fra 6500 kroner.

Her i Norge blir både RTX 3080 Ti og RTX 3070 Ti tilgjengelig via Nvidias partnere, som Asus, MSI, Gigabyte, EVGA og Gainward med eget design. Nvidias egne «Founders Edition»-kort selges ikke her i landet.

Red Dead Redemption 2 DLSS-støtte

Red Dead Redemption 2 får støtte for DLSS. Rockstar Games

Samtidig med presentasjonen av de to nye grafikkortene annonserte Nvidia at flere nye titler får støtte for deres strålesporing- og DLSS-teknologi.

Red Dead Redemption 2 og Rainbow Six Siege er nok de to største høydepunktene å se frem til. Disse får DLSS-støtte patchet inn på et senere tidspunkt.

«Doom Eternal», «Dying: 1983», The Persistence og «Icarus: First Cohort» legges på sin side til på den stadig lengre listen over spill med både strålesporing- og DLSS-støtte.

Nvidias DLSS, eller Deep Learning Super Sampling, benytter avansert maskinlæring for å forstå hvordan elementer i spill ser ut i en høyere oppløsning enn de faktisk blir tegnet i. Dermed får man presentert høyoppløste teksturer og jevne kanter, uten ytelsestapet tradisjonelle oppskalering- eller kantutjevningsteknikker byr på. Særlig vil teknologien kunne komme til sin rett i RDR2, som er et svært krevende spill å kjøre på høyere oppløsninger som 4K.

Strålesporing er på sin side en ny generasjon grafikkteknologi som muliggjør langt mer livaktige effekter enn dagens rastreringsteknikk. Blant annet kan omgivelseslys, lysbryting, refleksjoner og skygger regnes ut i sanntid, og overflaten til materialer fremstår langt mer realistisk.