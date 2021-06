Battlefield 6 skal avdukes neste uke

Det neste Battlefield-spillet skal visstnok hente inspirasjon fra Battlefield 3 (avbildet). EA

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 2 Juni 2021 12:39

Etter det som har virket som en evighet med rykter og hint er EA omsider klar for å dra sløret av Battlefield 6 – eller hva nå enn det neste spillet i serien skal hete.

Utvikleren tok til Twitter på tirsdag for å kunngjøre at den offisielle kunngjøringen blir 9. juni klokka 16:00. En påfølgende melding antydet at avdukingen vil foregå på seriens YouTube-kanal , men mer informasjon fikk vi ikke.

Ventetiden på det neste Battlefield-spillet har strukket seg en god del lenger enn hva som er vanlig for serien. EA valgte nemlig å drøye lanseringen til flere hadde kommet seg over på den nye konsollgenerasjonen, noe som selvfølgelig har vist seg å ta sin tid.

Offisielle detaljer om spillet er fortsatt få, men vi vet det skilter med flerspillerkamper på store kart og med flere spillere enn noe annet Battlefield. Det skal også kline til enda hardere med ødeleggelse av bygninger og andre ting på spillkartene.

Hva rykter om spillet angår, angår hevder disse at Battlefield 6 er satt noen år frem i tid , med moderne krigføring som angivelig skal hente inspirasjon fra Battlefield 3.

Spillet er bekreftet for både den nyeste og den forrige konsollgenerasjonen, samt for PC. Lansering skal skje en gang før april 2022, og trolig får vi en nærmere pekepinn på EAs lanseringsplaner under neste ukes avduking.