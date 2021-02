Biden vil skifte ut over 650.000 føderale biler

Skal erstattes med elbiler produsert i USA.

Kan nye Ford Mustang Mach-E bli myndighetens nye favoritt? Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 26 Jan 2021 08:32

USAs nylig innsatte president, Joe Biden, vil skifte ute over 650.000 bensindrevne biler som til daglig utgjør myndighetens bilflåte. Dette skal være i tråd med et av valgkampløftene han ga under sin presidentkampanje, melder blant annet The Verge .

– De føderale myndighetene eier en enorm flåte med kjøretøy, som vi skal erstatte med rene, elektriske alternativer, produsert i USA av amerikanske arbeidere, sa Biden under en pressebrifing mandag.

Vil ta tid å skifte ut

Ifølge en offisiell rapport består bilparken til amerikanske myndigheter av omlag 650 000 biler. Disse skal være fordelt på 245 000 kjøretøy i sivil tjeneste, mens militæret står oppført med 173 000 enheter. I tillegg kommer hele 225 000 biler som tilhører postvesenet.

Til sammen skal disse bilene har kjørt over syv milliarder kilometer i 2019.

Trolig vil det ta litt tid før alle de disse bilene er elektriske, spesielt siden flere av dem er tilpasset spesielle behov. Men likevel vil dette kunne være med på å skape en rekke nye arbeidsplasser i landet.

Les også LG sier de har laget neste generasjons bilnøkkel

Stadig flere elektriske alternativer

Dette kan være godt nytt for amerikanske bilprodusenter, mener nettstedet The Verge .

Blant annet har Ford de siste par årene stadig økt fokuset på elektriske biler, hvor for eksempel det ikoniske Mustang-navnet er brakt på banen i form av Mustang Mach-E . Samtidig så ventes det også at selskapet om ikke lenge vil starte å tilby F150-pickupen med elektrisk fremdrift. F150 er forøvrig en av verdens mest solgte biler.

General Motors lanserte på sin side en helelektrisk versjon av sin ikoniske Hummer for litt siden. Samtidig som rykter skal ha det til at de vurderer å gi Corvette-familien et elektrisk medlem . Fra før har selskapet også uttalt at Cadillac vil bli et av merkene som skal fronte elbilteknologi i fremtiden – hvor den første nye modellen bærer navnet Lyriq .

Tesla på sin side har kun elektriske biler og solgte i 2020 i underkant av en halv million elbiler. Deres nyeste variant, Model Y , er allerede i salg i USA, og er snart på vei til Norge.