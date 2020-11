Bekrefter batterifeil på ID.3: Kan gjøre at bilen ikke starter

Blir ikke fikset før i 2021.

Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Volkswagen bekrefter nå at ID.3 har en programvarefeil som gjør at 12 volts-batteriet i enkelte biler kan tømmes. Og med det gjøre det umulig å starte bilen om du skal ut og kjøre.

Feilen skal ligge i bilens programvare. Volkswagen planlegger å få bukt med problemet i en programvareoppdatering, men denne er ikke ventet å komme før i første kvartal i 2021.

Det var svenske Vi Bilägare som omtalt feilen først. Overfor det svenske nettstedet bekreftet Marcus Thomasfolk, informasjonssjef i Volkswagen i Sverige, at de var klar over problemet.

Det samme gjelder også i Norge:

– Uttalelsen du henviser til samsvarer med råd gitt av Volkswagen First Movers Club og av oss. Vi har registrert et lite antall henvendelser om dette fra kunder i Norge også, sier Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen i Harald A. Møller til Tek.no.

Feilen kan fort gjøre at du må lade ID.3-ens 12 volt batteri mellom hver gang du skal kjøre. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

12 volts batteriet tømmes

ID.3 har altså et eget 12 volts batteri til å drifte ulike enheter, i tillegg til batteripakken som forsyner selve motorene med strøm. En feil i programvaren skal angivelig gjøre at systemene ikke slutter å kommunisere etter at du har parkert bilen, som dermed tapper batteriet for strøm, sakte men sikkert.

Dette batteriet blir tømt for strøm takket være en feil i programvaren. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Dette trikset kan hjelpe

Frem til feilen er utbedret viser den svenske nettesiden til et par triks som forhindre at bilens systemer tømmer batteriet.

Når du parkerer bilen skal du sette bilen i park, så ta av deg sikkerhetsbeltet og ikke være nær bremsen i det du skrur av tenningen. Du skal heller ikke være nær startknappen i 10 sekunder etter at bilen er skrudd av.

Dette skal angivelig være en måte å gjøre at systemene slår seg av og ikke tærer på batteriet etter at du har parkert.

For vår del hjalp ikke det trikset. Og en lader må fortsatt lade batteriet så vi får start på bilen nesten gang vi skal ut og kjøre. Finn Jarle Kvalheim /Tek.no

Trikset gjelder tydeligvis ikke alle

Nysgjerrige på om trikset fungerer, har vi i Tek prøvd dette i praksis. Frem til nå har ID.3-bilen som en av våre medarbeidere kjøpt, måtte stå konstant å lade opp 12 volts batteriet mellom kjøreturer.

Og det virker det som vedkommende fortsatt må belage seg på.

Bilen har fortsatt å tømme batteriet etter at den er parkert. Noe av det som vi merker oss er at bilen blir stående med en rekke funksjoner på etter at vi har parkert. Som fjernlys, vifter og skjermer. Dette gir deg riktignok etter noe minutter, så vi har ingen grunn til å tro at dette alene klarer å tappe batteriet flatt.

ID.3-en vi testet trikset på var fortsatt ikke fornøyd. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Uansett så har forsøket med å ikke røre bremsepedalen ikke forhindret at bilen tømmes for strøm. Mens andre i ulike forumer melder om at trikset har gjort susen.

Så frem til en ny oppdatering rulles ut fra Volkswagen i 2021, må du altså tilsynelatende enten la være å ha beinet på bremsepedalen når du skal forlate bilen, eller ha en lader stående klar til dyst – om du er en av de som sliter med at ID.3 tømmes for strøm.