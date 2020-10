Cyberpunk 2077 utsettes – igjen

Dette er en ny nyhet med velkjent budskap.

CD Projekt Red

Vegar Jansen 28 Okt 2020 08:56

I hva som nå nærmest kan betraktes som selvparodierende, har utvikleren CD Projekt Red nok en gang flyttet på lanseringsdatoen til storspillet Cyberpunk 2077 – denne gangen med tre uker.

Nå er det 10. desember som visstnok skal ha en rød ring rundt seg.

Dette får vi altså vite samme måned den samme gjengen med sikkerhet kunne si at spillet skulle slippes den 19. november . Banna bein!

For ikke å glemme at de i mars måned kunne forsikre oss om at pandemien ikke skulle påvirke utviklingen av spillet, som da skulle slippes 17. september.

Da hadde de allerede flyttet datoen med fem måneder i januar. Jepp, spillet var egentlig planlagt utgitt i april.

Mange versjoner

Denne gangen skal steinen i skoen være å få til en god simultanlansering på samtlige plattformer, ettersom CD Projekt Red også ønsker å teste de mange versjonene av spillet som må til.

Spillet skal slippes til Xbox One/X, PlayStation 4/Pro, PC og Stadia, samt nye Xbox Series X/S og PlayStation 5.

Vi får også vite at selv om spillets innhold er ferdig utviklet («gone gold»), blir det fremdeles pusset på – og det vil derfor være flere forbedringer som da kommer på plass med en oppdatering allerede på slippdagen.

Ganske normalt for moderne spill, med andre ord.

Har holdt på i årevis

Om 10. desember blir den aller siste datoen vi får fra CD Projekt Red – som nok er mest kjent for sin populære spillserie The Witcher – gjenstår å se. Men vi håper det.

Det er høye forventninger til dette spillet. Den første teaseren kom allerede i 2013 , så idéen har vært på blokka lenge. Selve utviklingen av Cyberpunk 2077 skal ha startet rett etter at The Witcher 3-ekspansjonen Blood and Wine var ferdig i 2016.