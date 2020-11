Coop.no nede for telling etter PlayStation 5-lansering

La ut konsollen for salg klokken 9.

Skjermdump Coop.no

Coop startet i dag klokken 09.00 salget av den nye spillkonsollen Sony PlayStation 5. Pågangen etter den nye spillmaskinen virker å være enorm, for nettsiden knakk sammen allerede 08:55, melder flere lesere til Tek.no.

Selv en halvtime etter åpningen skulle ha funnet sted er nettstedet fortsatt nede.

– Det skyldes enorm pågang av kunder som er på jakt etter PlayStation 5. Vi var forsåvidt forberedt på det, men nå ble det nesten 7000 brukere som logget seg inn samtidig, så da knelte systemet, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til Tek.no.

Les testen vår av PlayStation 5 her »

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen sier de hadde forventet stor pågang, men at systemet ikke taklet så mange samtidige påloggede brukere.

Han sier de har hatt ansatte som satt klare og overvåket situasjonen, men de ble overrasket over den plutselige økningen i besøkende:

– Problemet var ikke egentlig pågangen i seg selv, men at så mange gikk inn samtidig.

Han sier det er beklagelig at kunder ikke kommer seg inn.

Hvor mange eksemplarer har dere fått inn?

– Det ønsker vi ikke å kommentere av konkurransehensyn.

Han kan heller ikke si noe om hvor mange eksemplarer de kan forvente i tiden fremover, og sier det sikkert er et puslespill uten like med fordeling mellom leverandørene.

– Så håper vi å få flere maskiner etter hvert.

Enorm etterspørsel

Kampen om å sikre seg en PlayStation 5 har vært stor. Allerede i vår åpnet Komplett opp for forhåndsbestilling av maskinen, som på det tidspunktet ikke en gang var lansert. Komplett fikk inn så mange forhåndsbestillinger at mange må vente til neste sommer før de får sin spillkonsoll.

For Elkjøp sin del viste det seg at interessen var så stor at de måtte stenge ned forhåndssalget allerede et kvarter etter at det åpnet.

Sony har beklaget rotet

Det har vært knyttet mye usikkerhet til hvor mange konsoller Sony har rukket å produsere. Og ikke minst hvordan det antallet som allerede er klare for salg skulle bli fordelt.

Sony selv har også gått ut og beklaget hvordan forhåndssalget har blitt håndtert via Twitter:

Trøbbel med produksjonen?

Allerede før Sony åpnet opp for forhåndsbestillinger meldte avisen Bloomberg at Sony angivelig har støtt på trøbbel i produksjonen PlayStation 5, men dette har Sony nektet for .

Elkjøp bekreftet allerede i slutten av september at det ville bli rift om maskinene.

– For de som ikke fikk kloa i en ny PS5 i denne runden, kommer det et parti ut i butikkene våre på lanseringsdagen og en ekstra levering før jul, fortalte Nils Martin Øyo, gaming-ansvarlig i Elkjøp, til Tek.no den gangen.

Elkjøp på sin side åpner salget klokken 10 i dag, og deretter en ny runde klokken 13.

Oppdatert 9:56: Netonnet hadde også noen eksemplarer tilgjengelig morgentimene på torsdag, men skal allerede være utsolgt.