Apples siste hasteoppdatering tetter kritisk sikkerhetshull

Bør lastes ned nå.

iPhone 12 Pro, avbildet i forbindelse med test i fjor høst. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 29 Mar 2021 12:21

I helgen slapp Apple en hasteoppdatering til sine mobiler, nettbrett og klokker.

Oppdateringen retter en nylig oppdaget kritisk sårbarhet, som lar angripere injisere et ondsinnet skript i tilsynelatende legitime, «vanlige» nettsider. Det skriver blant annet ZDnet .

Brukere allerede rammet

Ofte ved slike funn kommer oppdateringen før sårbarheten engang har blitt utnyttet, men det er ikke tilfelle denne gangen. Apple melder om at sårbarheten allerede er blitt brukt, og at et uvisst antall brukere er rammet.

Det er derfor oppdateringene - iOS 14.4.2, iPadOS 14.4.2 og watchOS 7.3.3 - er sluppet såpass raskt, og ikke inkluderer noen andre endringer bortsett fra å tette dette sikkerhetshullet.

Selv eldre enheter, helt tilbake til iPhone 5s, vil kunne laste ned oppdateringen.

Apple oppfordrer på det sterkeste at man oppdaterer enhetene sine, men sier altså ingenting om hvor mange som faktisk er rammet.

Sårbarheten ble oppdaget av Googles Threat Analysis Group, som senest i januar også fant et annet kritisk sikkerhetshull i iOS .

Slik oppdaterer du:

Alt du trenger for å oppgradere enheten din er å gå til Innstillinger –> Generelt –> Oppdatering. Hvis du har satt mobilen din til å automatisk oppdatere, kan det hende oppdateringen allerede er installert.

Sjekk i så fall at du har følgende oppdateringsnummer: