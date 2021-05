Derfor lagde han Discord

Jason Citron og Discord skal nylig ha blitt tilbudt 10 milliarder dollar fra Microsoft. Tjenesten er et must for gamere, men andre har også inntatt plattformen. Det byr på utfordringer.

Discord/Twitter

Håvar Bremer 5 Mai 2021 10:59

36-åringens første store selskap var en sosial plattform for mobilspill som han solgte for 104 millioner dollar for 10 år siden.

Da fikk han økonomiske muskler til å satse videre, og opprettet et spillutviklingsselskap der han lanserte flere produkter med varierende hell.

Samtidig irriterte han seg over hvor komplisert det var å snakke sammen på en sømløs måte mens han og vennene spilte og trente taktikk i spill som Final Fantasy XIV og League of Legends.

Derfor ville han lage en bedre måte å snakke med venner på samtidig som man gamet.

Pornoutfordring

Discord

– Vårt mål er å tilby et gratis produkt som skal gi gamere det de har spurt om, sa Citron i et intervju med GamesIndustry.biz i 2016 i forbindelse med at de hadde hentet inn 10 millioner dollar fra investorer.

– Vi vil definitivt holde Discord uavhengig og dette er et steg i den retningen, sa han.

Tjenesten ble mer og mer populær blant spillinteresserte og i fjor hadde de 140 millioner månedlige brukere. Veksten har ført til at Discord har tatt flere grep mot uønsket innhold.

Mange servere har pornografisk innhold, salg seksuelle tjenester og deling av ekstreme holdninger som har vært tilgjengelig for mindreårige. I retningslinjene står det nå at slikt innhold kun skal være mulig å se for de over 18 år.

I årsrapporten Discord la ut på Twitter i april kommer det frem at de sletter tusenvis av servere med uønsket innhold.

10 milliarder dollar

Discord/Empics

Flere teknologigiganter har viste stor interesse for selskapet. Nylig skal Microsoft han vært villig til å kjøpe Discord for hele 10 milliarder dollar. Samtalene ble av ukjente grunner avsluttet.

Denne uken inngikk de et samarbeid med Playstation, som sannsynligvis vil bety han man kan laste ned tjenesten på spillemaskinen.

Microsoft-ryktene førte til frykt blant mange for at brukeropplevelse kunne bli endret hvis et oppkjøp skulle skje. Discord er for eksempel helt fri for reklame.

REDAKTØR: Audun Rodem i Gamer.no. Privat

– Det er en begrunnet frykt. Man har sett eksempler på det før, sier Audun Rodem i Gamer.no. Han tror Discord ikke ville vært i sitt ess hvis det kun hadde fungert på en plattform.

– Jeg tror de trives ganske godt sånn det er nå. De hadde vel 140 millioner månedlige brukere i fjor.

PlayStation

I forbindelse med samarbeidet med PlayStation tror Rodem det nå kan bli mulig å snakke sammen uavhengig av plattform: Noen kan sitte med Discord på PC-en, noen på mobilen og andre på PlayStation.

Men Microsoft Xbox er foreløpig ikke inkludert i det gode selskap.

– Dette er en liten investering for Sony, og de er ingen majoritetseier. Det er ikke noe i veien for at Microsoft kan gjøre det samme, sier han.

For dem som ikke kjenner til Discord, er det en sosiale plattform der man deler tekst, bilder, video og lyd ved siden av programmene som kjører spillene.

En bruker kan opprette en server og gi tilgang til de vedkommende måtte ønske. Hver bruker har et unikt firesifret ID-nummer. Dette gjør det mulig for flere brukere å ha samme brukernavn og at det likevel er lett å finne vennene sine.