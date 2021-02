Elbilenes andel av strømforbruket i fjor: 0,5 prosent

Elbiler sto for en minimal andel av strømforbruket i Norge i fjor. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 26 Feb 2021 13:30

Elbilene i Norge sto for et forbruk på 566 gigawattimer i fjor, viser tall Teknisk Ukeblad har fått fra Statkrafts ladeselskap Mer.

Inkludert ladbare hybrider er tallet 703 gigawattimer, 0,43 prosent av strømproduksjonen i Norge i fjor (som var på 153,3 terawattimer - 153.300 gigawattimer). Regnet mot strømforbruket, som var på 132,9 terawattimer, utgjorde forbruket til elbiler og ladbare hybrider 0,53 prosent.

Det skal sies at strømforbrukstallet er en ren beregning fra Mer, som legger til grunn SSB-tall om at det var 350.000 elbiler og 137.000 ladbare hybrider på veiene i fjor. Gjennomsnittlig kjørelengde er satt til 12.829 kilometer og snittforbruket 0,19 kWh/km for elbilene.

Selv med et snittforbruk på 0,25 kWh/km ville ikke elbilforbruket utgjort mer enn 0,56 prosent av totalforbruket i fjor, påpeker Teknisk Ukeblad .

Med Statkrafts fremskrivninger vil elbilene forbruke 3,2 prosent av totalproduksjonen i Norge i 2030.

– Ikke lad på morgenen

Men selv om forbruket ikke utgjør en stor andel av strømforbruket i Norge, kan store antall ladende elbiler samtidig utgjøre et problem.

Statkrafts konserndirektør Gunnar Løvaas var nylig ute i NRK og uttalte at de gjerne ville at folk ikke ladet eller varmet opp elbilen mellom klokken åtte og ni om morgenen.

Det er nemlig da vi har høyest strømforbruk i Norge, og vanligvis også da prisene er som høyest. På kraftbørsen Nordpool Spot kan vi for eksempel se at strømprisen i Oslo, Bergen og Kristiansand var oppe i 2,44 kroner per kilowattime i timen mellom åtte og ni på morgenen 11. februar, som var en av de dyreste dagene i hele vinter strømmessig.

Strømprisen 11. februar var generelt høy, men enkelte tider på døgnet er betydelig verre enn andre. Skjermdump Nordpool Spot

Allerede mellom 11 og 12 var prisen igjen nede i under én krone, før den igjen steg på ettermiddagen når folk skal lage middag.

Billigst strøm er det gjerne midt på natten, og det er på kvelden eller natten Statnett-direktøren anbefaler at du lader elbilen. Mange elbiler har mulighet for å tidsinnstille ladingen, og enkelte tilkoblede ladebokser har også egne funksjoner for å lade bilen når det er billigst mulig.

Norske gatelys brukte for øvrig nesten like mye strøm som elbilene i fjor (455 gigawattimer). Tog, trikk og t-bane sto for 568 gigawattimer.