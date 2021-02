Sony saksøkes for PS5-kontrolleren

Mener de visste om «drift»-problemet allerede før lansering.

Playstation 5-kontrolleren sliter med såkalt «drift». Nå blir Sony saksøkt. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 16 Feb 2021 19:00

Det amerikanske advokatfirmaet Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson Smith LLP har anlagt et massesøksmål (class action) mot Sony.

De hevder at Sony slapp Playstation 5 og DualSense-kontrolleren vel vitende om at den hadde et problem med såkalt «drift», slik også JoyCon-kontrollerne til Nintendo Switch har fått mye kritikk for. Det skriver IGN .

– En labyrint

Drift betyr at én eller begge spakene på kontrolleren konstant gir fra seg et ørlite signal, slik at spillkarakteren på skjermen eksempelvis alltid vil flytte på seg, eller at siktet på skytevåpenet konstant vil bevege seg litt. I søksmålet hevder advokatene at Sony «til alle relevante tider» har vært klar over problemet, etter forbrukerklager på nett og direkte til selskapet og gjennom egen testing før lansering.

Sony henviser selv alle klager på Playstation 5 og DualSense-kontrolleren til en egen nettportal, men denne skal ifølge søksmålet være overlesset av forespørsler og henviser bare kundene til å kontakte den generelle Playstation-kundestøtten.

Der skal det også være «en labyrint» av forhåndsinnspilte meldinger og lang ventetid før man kommer gjennom og får snakke med noen. Saksøkeren, Lmarc Turner, ber om en rettssak foran jury og søker økonomisk kompensasjon, i tillegg til at Sony pålegges å tilbakekalle eller erstatte DualSense-kontrollerne gratis.

Søksmålet hevder at DualSense-kontrolleren bruker de samme styrespakene som Playstation 4-kontrolleren, som også har hatt enkelte problemer med drift, og at Sony derfor burde ha vært klar over at problemet kunne og ville oppstå også i denne omgang.

Sony har foreløpig ikke kommentert søksmålet overfor IGN, og ønsket heller ikke å gi noen kommentarer til Tek.no angående saken.

Også Microsoft har hatt visse problemer med kontrollerne til Xbox Series X og Series S . Der har enkelte brukere opplevd at kontrollerne bare kobler fra på tilfeldige tidspunkt. Microsoft har bekreftet at de er klare over problemet og sa i januar at de jobbet med en løsning.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier man må ta kontakt med selgeren for å klage på kontrolleren i Norge. Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Kontakt selgeren i Norge

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier de bare har mottatt to henvendelser rundt drift på Playstation 5-kontrolleren så langt, og påpeker at de vanligvis mottar 50.000 henvendelser i året.

– Begge forbrukerne som tok kontakt ble gitt veiledning om å ta kontakt med selger for å finne en løsning. I Norge har vi klare og gode regler for denne typen feil, i motsetning til andre steder i verden. Et sentralt poeng for stevningen i USA er at forbrukerne der må forholde seg til Sony sin kundeserviceløsning, noe som fungerer som en propp i systemet for å avhjelpe feilen. I Norge kontakter forbrukeren selgeren (Elkjøp, Power og liknende), og køen blir dermed ikke den samme, sier han til Tek.no.

Da vi først skrev om drift-problemet på DualSense forrige uke, sa Iversen at drift kan være ødeleggende for hele konsollopplevelsen, og at det i praksis gjør at det ikke vil være mulig å bruke konsollen som forutsatt.

– Jeg ønsker å minne selgerleddet på at dersom forbrukeren blir uten kontrolleren i mer enn en uke, så har forbrukeren rett til å låne en kontroller gratis. Dette er regler som fremgår av forbrukerkjøpsloven § 30 tredje ledd. Siden det selges DualSense-kontrollere løst, så forventer vi at bransjen gir forbrukeren lånekontroller når han har rett på det, sa han.

Hos Elkjøp sier gamingsjef Nils Martin Øyo at de per nå ikke har mottatt noen klager på dette problemet.

– Som vanlig forholder vi oss til de reglene som gjelder for retur og reklamasjon hvis det er problemer med produkter solgt av oss, sier han.