Her er laptopen med sju skjermer

Prisen er taushetsbelagt.

Sju skjermer, 12 kilo og ukjent pris. Stort sprøere enn Aurora 7 blir ikke «bærbare» PC-er. Expanscape

Finn Jarle Kvalheim 9 Feb 2021 15:57

For tiden jobber mange hjemmefra, og en del savner nok både kolleger og kontorets skreddersydde løsninger - som gjerne innebærer flere skjermer enn den ene, lille laptopskjermen man har å rutte med hjemme eller på tur.

The Verge melder om en mulig løsning fra selskapet Expanscape . Hvis du har penger til den, og er villig til å signere taushetsplikt om hva du betalte, kan du kjøpe Aurora 7. Den er en slags laptop - med sju skjermer på.

Taushetsplikten skyldes ifølge Expanscape at de selger prototypene løpende etter hvert som de utvikler dem. Men om du tror du har både råd og behov, kan du sende selskapet en e-post for å få vite hva du skal gjøre for å skaffe deg monsteret.

Hauger av skjermer

Aurora 7 er utstyrt med en 17,3-tommers 4K-skjerm som hovedmonitor, men som en slags origamisvane av teknologi kan du brette fem ekstra skjermer ut fra den ene i midten. Du får tre 17-tommere til, hver med 4K-oppløsning - én over og en på hver side av hovedskjermen. Og attåt det igjen får du en sjutommer oppå hver av de to ekstraskjermene på flankene, og enda en under tastaturet på maskinen.

Totalt sju skjermer, altså.

Maskinen er kun en prototype så langt. Og den er ikke akkurat ultralett, slik moderne laptoper gjerne er - den veier rett under 12 kilo. Tykkelsen? Den er 4,3 tommer, eller omtrent 11 centimeter.

Masse RAM og kraftprosessor

Det er neppe frustrerte hjemmekontorister som er målgruppen for maskinen, selv om den nok kunne tilfredsstilt mange i den gruppen også. Snarere beskrives løsningen som et portabelt sikkerhetssenter, som i hovedsak er laget for å stå mer eller mindre stasjonært oppmontert.

Maskinen er solid utstyrt med RAM og prosessor. En kraftig Core i9–9900K gjør de vanlige databehandlingsjobbene, mens 64 gigabyte RAM burde være noenlunde tilstrekkelig til å huse applikasjonene du kjører på villnisset av skjermer.

Utgått GPU

Grafikkdelen er imidlertid mindre spennende. Der er det en skarve Nvidia GTX1060 som styrer showet - løsningen er både flere generasjoner gammel sammenliknet med nyere grafikkort for spill, og den var heller aldri bedre enn midt i hopen da det kom for rundt fem år siden, på høstparten i 2016.

Men så er denne maskinen heller ikke laget for å være en spilldatamaskin, og grafikkprosessoren brukes nok primært til mer kontorrelaterte aktiviteter, som videoprosessering og tallknusing.

Det skal være planer om å bruke nyere RTX2070-kort i fremtidige varianter av maskinen, og de spekulerer også i AMDs kraftbrikke, Ryzen 9 3950x.

Maskinen har flere batterier for å drive hele sulamitten, og varer kun i en times tid hvis du ikke kobler til strøm.

TeenySERV er en liten, portabel server. Den kan potensielt være lett å henge ut i koblingsskap, eller danne grunnlag for et midlertidig jobbnettverk på en større byggeplass. Produsenten selv sier ikke mye om hverken pris eller antatt bruksområde. Expanscape

Utvikler sære løsninger

I sin egen selskapspresentasjon skriver Expanscape at de jobber for å lage kompromissløse, ukonvensjonelle produkter med nytteverdi i fokus. Og ukonvensjonell virker å være fornavnet på de to produktene London-selskapet har vist frem så langt.

Ved siden av Aurora 7 har de også sluppet TeenySERV, som er en kompakt serverløsning. Eller som de skriver selv; «En kraftfull server for din ganske store lomme».

Den har åttekjernet i7-prosessor, 64 gigabyte RAM og to sjutommers skjermer, der den ene brettes ut fra enheten.

Maskinen har to nettkort for gigabit nett, men i selskapets egen beskrivelse viser de til at den ikke har 10-gigabit nettverk. At det er tatt med som et eget punkt i listen ser ut til å antyde at det kan være en av oppgraderingene som kommer i senere prototyper.

Rettelse, 17.10, 9. februar 2021: I første utgave av artikkelen sto det at alle de seks ekstra skjermene brettes ut fra hovedskjermen. Den sjette er imidlertid bygget inn i selve laptopen under tastaturet. Artikkelen er oppdatert.