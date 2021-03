Dette kan Apple lansere denne måneden

Nettsted melder blant annet om AirTag og nye iPader.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 10 Mar 2021 12:42

Med unntak av fjoråret, da de fleste planer ble kastet ut vinduet som følge av Corona-pandemien, har Apple hatt for vane å lansere nye produkter i mars måned. Disse vårlanseringene deres har ofte handlet om produkter i kategoriene iPad, «budsjett»-iPhoner, AirPods eller Mac.

Apple har foreløpig ikke annonsert noe nært forestående produktslipp. Dette skjer imidlertid gjerne på få dagers varsel, og hindrer uansett ikke ryktenettsteder i å gjette på hva Apple kan lansere den kommende tiden.

Apple Insider er et av nettstedene som spesialiserer seg på å dekke rykter rundt selskapets produkter og lanseringer. De forventer at spesielt to nyheter blir vist frem på neste lansering:

Det helt nye produktet AirTag, samt oppdaterte iPader.

I tillegg anslås det at Apple kan lansere oppdaterte iMac, AirPods eller en ny Apple TV.

Sannsynlig: AirTag

Man vet ikke helt hvordan Apples ryktede AirTags vil se ut ennå. Så langt er alt vi vet om utseendet hentet ut av iOS-koden som ble funnet tilbake i 2019, der ikonet antydet at de blir små, runde og flate.

«AirTag» er trolig Apples konkurrent til produkter som Tile og Pebblebee. Dette er små brikker med lang batteritid som du fester til produkter du ikke vil rote bort. Om uhellet likevel er ute kan du spore dem med blåtann eller lydsignal rett fra telefonen eller iCloud i nettleseren.

Enkelt sagt er dette moderne nøkkelfinnere med Bluetooth, men ryktene skal ha det til at Apples løsning vil være bedre. AirTag ryktes nemlig å kunne kommunisere sikkert og anonymt via andre Apple-enheter som måtte være i nærheten av den. Dette er i så fall takket være den nyere U1-brikken til Apple, som er designet spesifikt for å gjøre kommunikasjonen mellom iPhone og andre enheter raskere og mer presis. I praksis betyr denne at en AirTag skal kunne gi deg et «pip» om lokasjonen sin selv om du er hundre mil unna.

Produktet har levd på ryktebørsen helt siden 2019. Da dukket navnet opp i Apples egen iOS-kode for iPhone. Senere er AirTag også omtalt i en hjelpevideo på YouTube, men denne ble raskt gjort utilgjengelig.

Mange forventet at AirTag skulle lanseres på fjorårets mars-konferanse, som ble avlyst. Det har ikke dukket opp siden, men nå antyder altså blant annet Apple Insider at sjansen er stor for at vi «endelig» får se produktet.

Sannsynlig: Nye iPads

iPad Pro (2020) Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er straks et år siden forrige gang Apple oppdaterte sine iPad Pro, og Apple Insider spår at selskapet kan introdusere en ny iPad Pro 11-tommer og en ny iPad Pro 12.9-tommer.

Disse ligger ikke an til å få store designoverhalinger, men den største av iPadene kan få et nytt mini LED-panel. Dette vil i så fall gi den mulighet til å reprodusere enda bedre farger og dynamikk enn dagens modeller med LCD-paneler, men kan føre til noe økt tykkelse.

En naturlig oppgradering vil også være å gi iPadene en kraftigere systembrikke.

Når det kommer til iPad Mini er denne serien Apples eldste iPad som fremdeles er i produksjon og sist oppgradert for to år siden. Om Apple er interessert i å selge serien fremover bør den snart oppdateres da særlig designet bærer preg av tiden.

Apple Insider viser til at den kjente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo allerede i mai i fjor meldte at en forbedret 9-tommers utgave var på vei for en tidlig 2021-lansering. Det siste ryktet, fra januar i år, skal heller ha det til at dagens modell med 7,9-tommers skjerm utgår til fordel for en med større 8,4-tommers skjerm. Denne skal ha mer til felles med designet til resten av iPad-familien, med tynnere skjermrammer, men Touch ID skal likevel fremdeles være valgt til fordel for Face ID.

Usikkert: iMac med Apples M1-brikke

En 2017-modell iMac 27". Vegar Jansen, Tek.no

Apple sjokkerte mange da de i fjor fortalte at de «slår opp» med Intel, som de siste 10 pluss årene har levert prosessorene til deres Mac-maskiner. I stedet skulle Apple selv lage prosessorer til alle maskinene sine.

Sent i fjor fikk vi se de første resultatene, og vi var i godt selskap da vi nærmest ga oss over av farten og effektiviteten Apples egen M1-brikke ga deres nyeste MacBook Air.

Nå venter mange på at Apple skal bringe M1-brikken til sine stasjonære iMacer, og Apple Insider tror nå tiden har kommet.

Nettstedet melder at Apple samtidig med de innvendige oppgraderingene skal ha en ny design klart for maskinene. De hevder det nye designet skal minne om det vi finner på selskapets iPad Pro og Pro Display XDR-skjerm. Stikkordene er dermed mer kantete og tynnere maskiner.

Det ryktes også at 24-tommeren kan få et panel med 4K-oppløsning, og at panelene kan få et nytt system for bakbelysning med «mini LED» som gir større kontroll over belysningen og dermed dynamikken i bildet.

Usikkert: Nye AirPods

Apples AirPods Pro Stein Jarle Olsen, Tek.no

AirPods er blant Apples største suksesser, og om vi ser bort fra hodetelefonene AirPods Max som ble lansert på tampen av fjoråret har det straks gått et år siden Apple oppdaterte de populære proppene sine.

Fjorårets nyhet var AirPods 2 som fikk induksjonslading i etuiet, samt AirPods Pro med støydemping.

Apple Insider melder at Apple kan ha opptil flere nye propper på gang.

En av disse skal være «AirPods 3», som ifølge ryktene får en design som minner om AirPods Pro, med utskiftbare silikontupper og ny innmat. Batteritiden på 5 timer skal være beholdt, samtidig som stilkene hvor batteriet sitter kan være kortere.

Det går også rykter om «AirPods Pro Lite», som skal være en nedstrippet versjon av AirPods Pro uten støydemping, men med utskiftbare silikontupper. Det er imidlertid uklart om AirPods Pro Lite egentlig bare er kommende AirPods 3.

Usikkert: Ny Apple TV

Apple TV-boksene i henholdsvis 4. og 5. generasjon, der sistnevnte har 4K-støtte. De er så godt som like for alle praktiske formål utenom oppløsning og HDR-støtte. Nå begynner også den nyeste av disse å dra på åra. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det merkes at dagens Apple TV 4K (5. generasjon) er over tre år gammel når du prøver å spille de heftigste spilltitlene fra Apple Arcade i høy oppløsning på den.

Dagens Apple TV 4K ble også lansert helt tilbake i september 2017, og svært mye har skjedd på prosessorfronten siden. Kraftigere og mer effektive brikker vil først og fremst bety at tunge apper som spill vil flyte langt bedre, men kan også åpne for helt nye muligheter og et mer kompakt design.

Apple Insider spekulerer også i om den lille «fjernkontrollen» vil få U1-brikken bygget inn, som gjør den gjenfinnbar fra en Apple-enhet eller nettleser når den har sklidd mellom sofaputene eller havnet nederst i roteskuffen.