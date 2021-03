For første gang på mange måneder sank elbilandelen under 50 prosent

Og en ikke-elbil var igjen mest solgt i februar.

Toyota Rav4 var - akkurat som i januar - den mest solgte bilen i februar. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Mar 2021 16:35

Toyota Rav4 stakk av med tittelen som Norges mest solgte bil for andre måned på rad, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

749 nye Rav4 ble registrert i februar, hvorav 581 - litt mer enn tre av fire - var av den nye pluginhybrid-typen. Januar var den første måneden på halvannet år som ikke en elbil toppet lista, og det skjer altså også i februar.

Etter Rav4 følger Volvos XC40, Audi e-tron og nok en Volvo i XC60. Totalt ble det registrert 10.687 nye personbiler i februar, som var 3,3 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Volvo var det største merket i Norge for første gang siden desember 2014, mens Toyota var nummer to på merkestatistikken.

Nummer to: Volvos XC40 - i pluginhybrid- og elbilvariant. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Under halvparten elbiler

Elbilandelen var 47,5 prosent, som var første gang siden juli i fjor at ikke flertallet av solgte biler var helelektriske. 39,8 prosent var ulike typer hybrider, 6,8 prosent hadde kun dieselmotor og 5,9 prosent hadde kun bensinmotor.

Spesielt de ladbare hybridene var en voldsom vekst. Med 3378 ladbare hybrider i februar utgjorde det grovt regnet fire av fem hybrider som ble solgt, og antallet var en vekst på 77 prosent fra samme måned i fjor.

– Salgstallene viser ganske tydelig at det fortsatt er en del nybilkjøpere som har behov for biler som ikke bare har batteridrift. For mange er den beste løsningen en bil uten rekkeviddeutfordringer, en bil som både kan kjøres rent elektrisk og med bensin eller diesel når det trengs, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Elbilandelen i år ligger likevel hårfint over andelen i samme periode i fjor. En forklaring på at andelen er såpass svak er nok at vi er inne i en periode uten noen store nylanseringer.

Det store volumet av fjorårets nylanseringer er tatt ut, og mange norske kunder venter nok på biler som Ford Mustang Mach-e , Volkswagen ID.4 , Skoda Enyaq og Tesla Model Y , for å nevne noen - alle biler som kommer på norske veier i løpet av 2021.

128 ID.3

Volkswagen hadde nok en rolig måned, med kun 128 registreringer av ID.3 som bestenotering - nok til en 22.-plass på statistikken. Totalt sto Volkswagen for hadde kun 4,4 prosent markedsandel i februar, mot over 12 prosent for fjoråret som helhet.

Vi har forsøkt å nå kommunikasjonssjef Anita Svanes i Møller for en kommentar, men foreløpig uten hell.

– Vi er nå midt i en overgang til mer ferdigspesifiserte modeller av ID.3, som er forventet å bli levert i månedene som kommer, ikke minst ID.3 med mindre batteripakke, som har hatt en god mottakelse, sa Svanes i til Tek.no som forklaring på svake januartallene.

Dette var de mest solgte bilene i februar, uansett drivlinje:

null Februar 2021 Januar-februar Toyota Rav4 749 1561 Volvo XC40 686 1214 Audi e-tron 618 1352 Volvo XC60 518 803 Peugeot e-2008 433 918 Polestar 2 422 865 Nissan Leaf 394 728 Tesla Model 3 334 397 Hyundai Kona electric 332 484 BMW X1 266 557 Kia e-Niro 254 526 MG ZS EV 225 498 Toyota Corolla 221 385 Toyota C-HR 187 270 Peugeot e-208 159 318 Mercedes-Benz EQC 157 624 Mitsubishi Outlander PHEV 150 284 Kia e-Soul 148 253 Toyota Yaris 142 307 BMW i3 139 298

Første norskregistrerte ID.4

BMW iX3 skal leveres norske kunder i løpet av første kvartal. I februar ankom de første. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Om vi kun ser på elbilene ser vi at Volvo XC40 faller et par plasser, siden et ikke ubetydelig av registreringene der er på hybridvarianten.

Februar markerer også debuten for BMWs iX3 på registreringsstatistikken, selv om 17 biler der ikke på langt nær er nok til å komme med på noen topplister.

Volkswagens ID.4 gjør også debut, der kun med fire biler.

Dette var de mest solgte elbilene i februar: