Nå kommer også Samsung med QD-OLED-TV

Samsungs første OLED heter S95B og legger seg antageligvis helt i toppsjiktet av Samsung-TV-er prismessig.

Samsung offentliggjør i dag sitt utvalg av nye 2022-TV-er, og den største nyheten er kanskje at Samsung også endelig kaster seg på OLED-toget.

Nye S95B er nemlig Samsungs første OLED-TV-er. Det er snakk om såkalte QD OLED-paneler, som Sony kom Samsung i forkjøpet med tidligere i år, selv om det faktisk er Samsung som produserer panelene.

55 og 65 tommer

QD OLED er en slags krysning mellom OLED og kvanteprikker (quantum dots) som hittil har blitt brukt i LCD-TV-er, og hvor Samsung har vært langt fremme. Teknologien bruker et blått OLED-baklys bak et lag med kvanteprikker, og skal gi et bilde som er mye mer lyssterkt enn tradisjonell OLED.

OLED-teknologiens fremste egenskaper har jo vært sortnivå og fargeintensitet, mens lysstyrken gjerne har vært betydelig lavere enn på LCD-paneler - delvis takket være at hver piksel i en OLED-TV lyser opp «seg selv», mens LCD-TV-er har et eget baklys bak pikslene.

Da vår TV-tester Ole Henrik Johansen så Sonys QD-OLED i Norge forrige måned, noterte han blant annet at spesielt fargene rundt gult og oransje hadde et bredere spekter enn på den tradisjonelle OLED-TV-en som sto ved siden av.

Siden panelene i praksis er de samme, blir det derfor spennende å se hvordan forskjellene i bildebehandling arter seg mellom de ulike merkene når vi får TV-ene inn til test etter hvert.

Slik fungerer QD-OLED-teknologien.

S95B får ellers i praksis «alle» Samsungs flaggskipteknologier fra de siste årene: den såkalte Neural Quantum Processor 4K, såkalt Object Tracking Sound og ikke minst Q-Symphony, som lar TV-en spille sammen med en kompatibel lydplanke og gi bedre romlyd takket være høyttalere oppe og på sidene.

S95B kommer i 55 og 65 tommer, har 4K-oppløsning og skal lanseres i Norden i løpet av andre kvartal, ifølge Samsung. Vi vet foreløpig ikke noe om prising, men du kan nok anta at det blir i øvre sjikt av Samsungs modeller.

Mer 8K

Samsungs Q900B er toppmodellen blant 8K-TV-er i år.

Samsung utvider også 8K-utvalget sitt med tre nye serier - QN900, QN800 og QN700, som skal bli tilgjengelig i størrelser fra 55 til 85 tommer.

Her er det snakk om bakbelysning med MiniLED, lysdioder som er 1/40 av størrelsen til vanlige LED-dioder og skal gi mer nøyaktig lys og bedre kontrast.

Samsung frister også med ny 14-bits lyskontroll og bedre antirefleksbelegg for å redusere gjenskinn, og toppmodellen Q900B kommer også med mulighet for trådløs tilkobling til Samsungs lydplanker, slik at du kan klare deg med en kabel mindre.

Denne trådløse løsningen gjelder også for alle Samsungs QLED-modeller med 8K, samt The Frame.

Ny Frame

Samsungs 2022-versjon av The Frame får et nytt og matt belegg på skjermen.

Som vi meldte i januar blir også svært populære The Frame ny i år. Hovedendringen er et nytt og matt belegg, som både skal gi redusert refleksjon og gjenskinn og ikke minst gjøre TV-en enda mer lik et kunstverk.

Nytt av året er også en egen butikk for NFT-kunstverk, slik at du kan kjøpe dine egne kryptokunstverk og vise dem frem direkte på TV-en. 1600 «vanlige» kunstverk er også tilgjengelige gjennom Samsungs Art Store, hvor du kan abonnere på tilgang.

Også The Sero og The Serif kommer med matt overflate i år, for øvrig. The Frame kommer som tidligere i størrelsene 32, 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer. The Serif kommer i størrelser mellom 43 og 65 tommer og The Sero i 43 tommer.

