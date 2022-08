Xbox-lekkasje indikerer at hele familien snart kan dele Game Pass-konto

Det skal ha lekket en logo fra Xbox som indikerer at du snart skal få dele Game Pass-kontoen din med venner og familie.

Game Pass er Xbox’ abonnementsfunksjon som gir deg tilgang til hundrevis av spill. Det finnes tre typer abonnementer, hvorav den til PC eller konsoll koster 99 kroner i måneden, mens abonnementstypen «Xbox Game Pass Ultimate» gjelder både PC og konsoll og koster 125 kroner.

Allerede tidligere denne måneden ble det kjent at Xbox tester ut delingsfunksjoner i et begrenset område. Brukere i Colombia og Irland har derfor allerede hatt mulighet til å dele sine Game Pass-abonnementer med opp til fire familiemedlemmer, med prøvetjenesten «Xbox Game Pass Insider Preview». Tjenesten inkluderer «deres egne unike tilganger til Xbox Game Pass Ultimates spill, innhold og fordeler», har Microsoft uttalt, gjengitt av VGC.

Den nye logoen som nå inkluderer venner i tillegg til familien, får blant annet The Verge til å spekulere i om Microsoft går bort fra å begrense delingstilgangen til kun å gjelde familiemedlemmer for sine Ultimate-abonnenter.

Ubisoft+ til Xbox

Ifølge Eurogamer ryktes det også at Ubisoft+ kommer tidligere til Xbox enn tidligere antatt. Ubisoft+ er Ubisofts spillabonnementstjeneste, med over hundre spilltitler tilgjengelig, som frem til nå kun har vært tilgjengelig for PC.

Ryktet har sitt utspring i en logo som har lekket fra Xbox, publisert av den samme Twitterbrukeren som delte Game Pass-delingstjenestelogoen. Tjenesten ble annonsert at skulle bli tilgjengelig i januar 2023, men VGC mener at oppdagelsen av logoen kan indikere at tilgangen kan komme tidligere.

– Vi vil tilby Ubisoft+-abonnementstjenesten til Xbox-eiere slik at de kan nyte hele omfanget av Ubisoft+-spillbiblioteket vårt, inkludert nye utgivelser, på konsollene deres, uttalte en av sjefene ved Ubisoft, Chris Early, da det ble kunngjort.