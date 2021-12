Varsler PS5-håp før jul

Elkjøp sier de får inn «svært mange» spillkonsoller.

Det er fortsatt trangt om siste generasjon spillkonsoller - og i særdeleshet Sonys PlayStation 5. Nå ser det ut til at det blir et lite håp midt i den rådende konsoll- og grafikkorttørken; Elkjøp lover at de får inn svært mange konsoller nå i forkant av jul, og de lodder ut rabattkodene som gir rett til å kjøpe maskinene til noenlunde ordinær pris.

Helt flatt på veiledende pris blir det imidlertid ikke; konsollene selges som pakke med ekstra håndkontroller og koster derfor litt mer enn de ellers ville gjort. Det er også snakk om de vanlige PS5-modellene med optisk drev, og ikke Digital Edition som er litt rimeligere og mindre og bare kjører nedlastbart innhold fra internett.

Akkurat hvor mange konsoller som kommer sier de ikke - men de kan si to ting, og det er at det blir svært mange, men at etterspørselen er større.

Mer enn 50.000 påmeldt

– Det vi kan dele er at vi får flere tusen PS5 levert nå, og noen tusen som blir levert til oss nærmere jul - vår største levering av maskinene hittil. Vi er glade for å kunne tilby disse til flest mulige kunder, forklarer Daniel Faldmo, ansvarlig for Gaming hos Elkjøp til Tek.

Men faldmo understreker at det likevel ikke vil være nok til alle:

– Dessverre vil ikke tilgjengeligheten dekke etterspørselen. Det ser vi på deltakerne som allerede har meldt seg på, hvor antallet har passert 50.000. Dette nærmer seg det dobbelte av det vi hadde totalt ved forrige runde.

På spørsmål om Elkjøp vil forsøke å «sikre» salget mot scalpere svarer Faldmo at de vil sjekke påmeldingene både automatisk og manuelt, og at de har gjort dette også i tidligere runder av slike PS5-konkurranser. For vanlige gaminglystne som ikke kjøper for videresalg skal det imidlertid bli to anledninger til å vinne.

– Når vi sier to vinenrsjanser betyr det at vi vil kjøre to trekninger for alle som melder seg på nå i dag og i morgen. Én nå denne uken på varer vi alt har på lager, og så vil vi ha en ny trekning blant de som ikke vant første gang når vi har mottatt siste leveranse til vårt hovedlager nærmere jul. Det vil ikke være en ny påmelding til trekning to.

Utover det får vi vite at Elkjøp regner med å fortsette å få PS5-maskiner på nyåret, og at de og vil få inn begge varianter av Microsofts Xbox-konsoller - men disse må du fysisk til butikk for å kjøpe. Det skal også være godt med Nintendo Switch på lager, mens den ferske OLED-varianten av Nintendos bærbare konsoll bør bestilles tidlig for å rekke frem før jul.

«Unboxing» av den nye Playstation 5

Komplett nærmer seg å dekke ett år gamle bestillinger

Mye har vært sagt og skrevet om Kompletts forhåndssalg av PlayStation 5 - der butikken i praksis solgte langt flere konsoller enn de endte med å få tilgang på. Komplett jobber fortsatt med å betjene en lang rekke kunder med restordre - men nå lysner det, får vi vite av kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Komplett.

– Basert på informasjonen vi har fått fra Sony på nåværende tidspunkt bør vi klare å levere alle forhåndsbestilte konsoller i løpet av første kvartal 2022. Vi kan dessverre ikke si når vi åpner opp for salg igjen. Det avhenger av Sony sin produksjonsevne.

– Vi beklager at våre kunder har måttet vente så lenge. Dessverre er etterspørselen så stor at Sony ikke klarer å levere nok konsoller.

I slutten av april i år fikk kunder av Komplett beskjed om at leveringsdatoen for forhåndsbestilte PS5-konsoller ble satt til 31. desember i år. Samtidig opplyste de at også det var en usikker og ikke reell dato. Nå er det altså første kvartal på nyåret som meldes om fra nettgiganten.

Foreløpig uvisst for Coop og Power

Vi har kontaktet Coop og Power også, der førstnevnte typisk har hatt små «salgssprinter» med PlayStation 5 med ujevne mellomrom siden lanseringen. Foreløpig har vi ikke fått annet svar om ståa for spillkonsollene hos dem enn at de er på saken og sjekker.

For en dryg måned siden forklarte Power at det var dårlig med tilgang på spillmaskinen, og antydet at det ikke så særlig lyst ut for bedring med det første. Noen timer etter Elkjøp og Komplett, på morgenkvisten tirsdag, får vi oppdatering i føljetongen fra Power:

– Vi får inn en del PS5 før jul, men fortsatt mindre enn etterspørselen. Salget vil fortsatt skje via MyPower, som er Powers eget lojalitetsprogram.

Mer enn ett helt år etter lanseringen synes det altså fortsatt svært vanskelig å skaffe siste generasjon spillmaskin til å ha under TV-en. Nintendo Switch i ulike varianter og Microsofts enkleste utgave av siste Xbox - series S - synes nokså greie å få tak i, men verstingen Xbox Series X er for det meste utsolgt de fleste steder den også.

