Nå bør du oppdatere Google Chrome

Fikser kritisk sikkerhetshull.

Google Chrome og andre nettlesere på Chromium-motoren rammes av en kritisk sårbarhet som kan la en angriper ta kontroll.

Siste oppdatering for Google Chrome er en oppdatering du bør vurdere å installere så raskt som mulig. Den fikser nemlig et sikkerhetshull som karakteriseres som av viktighet «høy» av Google.

CVE-2022–1096, som er det kryptiske navnet på sårbarheten, er et hull i Chromes såkalte Javascript-motor som kan utnyttes av en utenforstående med onde hensikter.

Google skriver i sitt oppdateringsnotat at de er klare over at det finnes aktører som utnytter denne sårbarheten, som visstnok skal gjøre det mulig for angriperen å ta kontroll og installere ondsinnet programvare på maskinen.

Slik sjekker du versjonen din

Flere detaljer oppgir ikke Google, som har som praksis at de ikke offentliggjør informasjon om slike sårbarheter før et flertall av brukere har oppdatert nettleseren sin. Den aktuelle versjonen er 99.0.4844.84, og gjelder for Windows, Mac og Linux. Andre plattformer er tilsynelatende ikke rammet.

For å finne ut hvilken versjon av Chrome du har, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre, ved siden av profilbildet ditt om du er innlogget i nettleseren.

Derfra går du til Hjelp og «Om Google Chrome», hvor versjonsnavnet vil stå oppført. Her kan du også se etter oppdateringen, som sannsynligvis uansett vil installeres automatisk i løpet av de neste dagene eller ukene.

Rammer også andre

Microsofts Edge bruker for øvrig også den samme «Chromium»-motoren som Google Chrome bruker, og er således også rammet av den samme sårbarheten, skriver Microsoft på egne nettsider.

Også her er det imidlertid sluppet en fiks, som er tilgjengelig i Edge-versjon 99.0.1150.55. Andre Chromium-baserte nettlesere er blant annet Brave, Vivaldi og Opera.

Oppskriften for å se hvilken Edge-versjon du har er i praksis helt lik fremgangsmåten i Chrome. Tre prikker helt i høyre hjørne av vinduet, «Hjelp og tilbakemeldinger» og «Om Microsoft Edge».