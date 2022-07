Nå melder plutselig stor brikkeprodusent om «stort overskudd» av brikker

Kan brikkemangelen være i ferd med å gå over?

Snart kan det bli enklere å få kjøpt iPhone og MacBook, skal vi tro TSMC.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at det har vært vanskelig å både produsere og kjøpe elektronikk de siste årene, hovedsakelig på grunn av mangel på brikkene de fleste elektronikkprodukter trenger for å fungere. Apple er eksempelvis blant de mange selskapene som har hatt problemer med å levere i tide.

Nå melder imidlertid Gizmodo om at en av verdens største brikkeprodusenter, TSMC, ser lysere enn lenge på produksjonsutsiktene sine.

I et nylig møte med investorer meldte den taiwanske elektronikkgiganten nemlig om at de kommer til å ha et «stort overskudd av brikker på lager» de neste kvartalene.

Hovedgrunnen skal være synkende etterspørsel etter mange produkter, som igjen skal være forårsaket av at mange samfunn verden over er i ferd med å åpnes etter koronapandemien og de medfølgende nedstengningene.

Vil ta tid før situasjonen normaliseres

I fjor trodde analytikere i mange selskaper at det ville ta «minst to år» før en eventuell normalisering i situasjonen kunne skje, og gitt TSMCs oppdatering nå kan den spådommen se ut til å slå til.

I investormøtet oppgir da også selskapet at det vil ta «et par kvartaler» før man kan se en normalisering utfolde seg, noe som kort og godt betyr at det kan ta alt fra et halvt år til rundt et år før vi ser en mer «vanlig» flyt igjen.

Illustrasjonsbilde; kinesiske arbeidere produserer elektronikk hos Foxconn.

Det er greit å påpeke i den forbindelse at dette ikke automatisk vil gjelde alle områder innen elektronikkproduksjon; det er eksempelvis ingen som har ymtet noe om at det vil bli enklere å få tak i spillkonsoller med det første. Ulike elektronikkprodusenter i ulike land har ulike utfordringer og flaskehalser.

TSMC produserer hovedsakelig brikker for bærbare datamaskiner og mobiltelefoner, og leverer også hoveddelen av brikkene Apple benytter i sine produkter. Det er dermed rimelig å anta at det er her vi muligens vil se en oppmykning først. Andre selskap har imidlertid meldt om lignende trender, som minneprodusenten Micron.

I tillegg til fallende etterspørsel fra forbrukere er det også en annen faktor som har påvirkning på situasjonen: kryptogravere. De fleste kryptovalutaer har stupt i verdi de siste månedene, og det er dermed ikke lenger lønnsomt å «grave» etter mange av disse med datamaskiner lenger. Dette gjør også at bruktmarkedet oversvømmes av relativt ny elektronikk, samtidig som etterspørselen etter ny elektronikk for dette formålet svinner.

Andre markeder har økende etterspørsel

Charles C. Wei, sjef i TSCM.

Samtidig er det også greit å påpeke at mens det er fallende etterspørsel etter brikker til produkter som mobiltelefoner og datamaskiner, er det økende eller stabil etterspørsel på andre områder.

Eksempelvis er det stadig et stort underskudd av deler til bilproduksjon, og dette er ikke noe som ser ut til å avta med det første. Mange markeder henger langt etter i elektrifiseringen av bilparken, og det er dermed ventet at behovet for ny elektronikk til denne bransjen bare vil øke i tiden fremover. Dette oppgir da også TSMC som en av deres største utfordringer, og de forsøker å redistribuere produksjonskapasitet over til dette markedet.

Ifølge TSMC-sjef Charles C. Wei vil forbrukernes etterspørsel totalt sett «fortsette å utskalere vår evne til å produsere brikker», og han understreker at selv om nye produksjonsnoder med mindre nanometerstørrelse vil gjøre produksjonen mer effektiv er det ikke nok:

– Våre underleverandører har møtt større utfordringer enn noensinne i sine forsyningskjeder, noe som øker leveringstiden på utstyr og deler vi trenger for både våre etablerte noder og våre kommende, mer avanserte noder, sier Wei.

Gitt TSMCs posisjon som Apples hovedleverandør er det imidlertid grunn til å tro at de vil prioritere produksjonskapasitet til det Cupertino-baserte selskapet. Så det kan potensielt bli enklere å anskaffe seg en ny M2-utstyrt MacBook eller kommende generasjon iPhone til høsten.

