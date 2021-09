Nå kan du kontrollere om PC-en er klar for Windows 11

Men unntakstilstander skaper stadig forvirring.

Oppseilingen mot det kommende operativsystemet Windows 11 har ikke vært uten bølger og motbør. Allerede rett etter lanseringsshowet begynte det å blåse ganske kraftig, da Microsofts nedlastbare app «Tilstandskontroll for PC» sporenstreks ekskluderte en bråte med brukere fra Windows 11 uten å si noe særlig mer om den saken.

«No Windows 11 for you»: Den første utgaven av Tilstandskontroll for PC var ikke spesielt helpsom.

Det enkleste for Microsoft var åpenbart å fjerne hele kontrollappen, så da gjorde de også det.

Nå er appen endelig tilbake, og finnes nederst på denne siden.

Den store nyheten med appen er at den nå er langt mer detaljert når det gjelder å opplyse deg om hva som kan være problemet dersom du har en datamaskin som ikke oppfyller ett eller flere av maskinvarekravene til Windows 11.

Den nye versjonen av kontrollappen er langt greiere.

Om mulig sender den deg også over til en av Microsofts hjelpesider der du kan lese litt mer om problemet. Ellers har vi skrevet en liten guide til de tre mest vanlige «problemområdene» her:

Kan eller kan ikke?

Noen av maskinvarekravene til Windows 11 lar seg ikke fikse med oppdateringer eller triksing i PC-ens fastvare, og spesielt gjelder dette for datamaskiner med «for gammel Intel-prosessor». Dette vil ramme mange brukere.

Den enkleste løsningen er da å glemme nykommeren og fortsette å bruke Windows 10. Denne seks år gamle traveren skal tross alt oppdateres og holde koken i fire år til. Det er heller ikke slik at OS-et du bruker nå automatisk blir dårlig fordi det dukker opp noe nytt og skinnende.

Den andre løsningen er det mye forvirring rundt. Da tenker vi på det å ignorere hele greia med krav, ettersom folk i hopetall har brukt operativsystemet – i betaversjon, riktignok – i månedsvis allerede uten å egentlig ha en «ny/god nok» PC.

Men her finner vi også en liten bunke med ubesvarte spørsmål, for etter hva vi kan bedømme kommer dette for det første helt an på hvordan du skal putte inn den nye Windows.

Da vi lastet ned ISO-en for å prøve oss på en vanlig oppgradering fra Windows 10, reagerte vår PC med 7. generasjons Intel-prosessor på denne måten:

Tidligere trodde vi dette kun gjaldt for oppdatering gjennom Windows Update. Det betyr i så fall at kun en «ren» Windows 11-installasjon vil gjøre jobben. Men er vi sikre på hva som vil gjelder når vi endelig får den «ferdige» Windows 11? Og minst like viktig: Vil man da kunne oppdatere OS-et etter hvert?

For det er en del som tyder på at Microsoft ikke uten videre vil lempe på krava. For eksempel melder The Verge nå om en advarseltekst som sier «greit, men». I kortversjon får du da lov, men må merke deg at du sier farvel til detaljer som garantier, støtte og eventuell rett på fremtidige oppdateringer.

Tek.no har tatt kontakt med Microsoft Norge for en oppklaring rundt dette. Svaret venter vi stadig på, men vil oppdatere saken dersom det skulle dukke opp noe håndfast.

