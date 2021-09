Aller Media blir mobiloperatør

Kombinerer avisabonnement med mobilabonnement.

Med PlussMobil skal Aller Media ta andeler i mobiloperatørmarkedet.

Media- og tjenestekonseret Aller Media AS prøver seg nå som mobiloperatør, og går sånn sett inn i konkurranse med størrelser som Telenor og Telia.

Den nye satsingen går under navnet PlussMobil, og Aller Media vil skille seg ut ved å tilby digitalt innhold fra konsernets andre merkevarer som Dagbladet, KK og Se og Hør i abonnementene.

Ellers byr PlussMobil på full Telenor-dekning, fri bruk i EU/EØS, data rollover og ingen bindingstid til kundene.

Ikke helt ulikt mange andre mobilabonnement, altså. Plussmobil tar derimot betalt for blant annet data- og tvillingSIM i form av løpende månedspris, og tar også betalt for overforbruk av data. Sistnevnte er noe de fleste andre konkurrenter har sluttet med. Alternativt må man selv aktivere «PlussKontroll» som stopper databruken når det inkluderte er oppbrukt.

Ifølge Aller Media er det flere grunner til at de nå velger å prøve seg som mobiloperatør i tillegg til å drive et mediehus. Det nevnes merkevarer, salgskanaler og solid økonomi. Likevel er det åpenbart at Aller Media i første rekke satser hardt på at innhold fra selskapets egne medieprodukter skal være avgjørende for å lykkes i markedet, som ifølge selskapet er på et årlig nivå på over 20 milliarder kroner.

– Noe å prate om

Frank Bratland, leder for teamet Nye Inntekter hos Aller Media AS.

Å tilby andre produkter fra konsernet med mobilabonnementet i håp om at det øker verdien for kundene, er den store strategien for å få PlussMobil til å vokse rakst og få en sterk posisjon. Dette mener Frank Bratland, som er leder for teamet Nye Inntekter i Aller Media.

– En del av konseptet vårt er at det er «Alltid noe å prate om». Vi støtter opp rundt «small talken», som kan være litt vanskelig. Derfor har vi utviklet mobilabonnementet «Folkepraten», som gir våre mobilkunder full tilgang til alt vårt premium innhold fra innholdsuniverset til Aller Media. Det være seg innhold som Dagbladet Pluss, Se og Hør Pluss og KK Pluss, forteller Bratland.

Fra 39 til 399 kroner

På PlussMobils nettsider finner vi i skrivende stund syv forskjellige abonnementer, med priser fra 39 til 399 kroner i måneden – avhengig av hvor mye data du ønsker.

Sammenlignet med konkurrentene i vår mobilprissammenligningstjeneste, er ikke PlussMobil noen umiddelbar prisvinner – med det hederlige unntaket av abonnementet som ikke inkluderer data i det hele tatt.

For eksempel tar Aller 149 kroner for abonnement med én GB, mens Fjordkraft tar 119 kroner. Aller tar 199 kroner for tre GB, mens Chilimobil gir deg fire GB for samme prisen. Og slik fortsetter det.

Samtidig er det to faktorer vi da ikke har tatt med. For det første er det slik at kunder som allerede er abonnenter hos Aller Media får en fordelsrabatt på disse prisene.

For det andre har vi ikke satt noen verdi i kroner og øre på at disse mobilabonnementene også gir kundene tilgang på alle digitale utgaver av Dagbladet, Se og Hør, KK, Allers, Vakre Hjem & Interiør, Vi over 60, Magasinet og PåTV.

I tillegg lokker altså PlussMobil med «Folkepraten». Dette er enkelt og greit fire måneder med fri bruk av alt «premium» plussinnhold fra Aller Media, og inkluderer da Dagbladet Pluss, KK Pluss, Se og Hør Pluss, Vi Pluss og Elbil24 Pro. Når denne kampanjeperioden er over, trenger du etter sigende heller ikke å melde deg av for å unngå å bli betalende kunde.

I stedet staser Aller Media på at du vil slå til på noen av de «unike tilbudene» PlussMobil-kunder skal få på disse tjenestene etter gratisperioden.

Les også Kniving blant billigaktørene: Både Chilimobil og Happybytes lanserer nye abonnement