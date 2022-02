Slik blir Playstations «Spartacus»

Går rett i strupen på Xbox Game Pass.

Det meldes at Sony sitt svar på Xbox’ sitt Game-Pass, kalt «Spartacus», kan komme til å koste mellom 10 – 16 dollar.

Eller, direkte oversatt, 89 – 143 norske kroner.

For dem som ikke kjenner til Game Pass er dette altså et abonnement som gir deg tilgang til både nye og eldre spill på Xbox. I desember i fjor ble det annonsert at Playstation arbeidet med å utvikle et lignende type abonnement, kalt Spartacus.

Spartacus skal være en videreutvikling av dagens abonnementsløsning, Playstation Plus, og komme med tre ulike nivåer.

Nå melder Venture Beat om innholdet i disse tre nivåene, deres kostnader, samt at deres foreløpige titler er «Essential», «Extra», og «Premium».

Ulike nivåer, ulikt innhold

Kostnad Månedlige spill Spillkatalog Streaming Classic games Game trials PS+ Essential $10 X - - - - PS+ Extra $13 X X - - - PS+ Premium $16 X X X X X

Det laveste nivået, Essential, som skal være innholds- og prismessig lik dagens Plus-abonnement, vil gi deg månedlig tilgang til spill som du kan legge til i biblioteket ditt, ifølge Venture Beat. I dag koster PlayStation Plus 85 kroner i måneden i Norge.

Extra-nivået er listet med en kostnad på 13 dollar i måneden (116 norske kroner). I tillegg til tilgang til månedlige spill skal dette nivået også gi deg tilgang til en spillkatalog med eldre spill.

Sist, men ikke minst, er Premium-nivået, som for rundt 140 kroner (16 dollar) i måneden, angivelig vil gi deg alle de ovennevnte fordelene, samt strømmefunksjoner og et bibliotek med «Classic Games», eller spillklassikere på norsk. Hvordan dette skiller seg fra det som beskrives som eldre spill i spillkatalogen vet vi ikke, men vi antar det gjelder populære titler fra tidligere Playstation-generasjoner.

I tillegg skal det visstnok komme en funksjon kalt «spillprøver», som skal la deg laste ned og begynne å spille spill før de offisielt slippes. Hvorvidt dette vil være tidsbegrenset nevnes ikke.

Ifølge Venture Beat vil Sony entre testfasen for Spartacus de kommende ukene, og de spekulerer i hvorvidt det betyr at konkret innhold annonseres i mars.