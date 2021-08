Amerikanske myndigheter starter undersøkelser av Teslas Autopilot

Har gjentatte ganger krasjet inn i stillestående utrykningskjøretøy.

Tesla Model S Hanne Hattrem

Den amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA har startet en formell undersøkelse av Teslas selvkjøringssystem Autopilot.

NHTSA har identifisert elleve kollisjoner siden januar 2018 hvor Teslas autopilot har vært involvert og hvor bilen har kjørt inn i parkerte utrykningskjøretøy, melder Reuters. Dette har ført til 17 skader og ett dødsfall.

Undersøkelsen omfatter totalt 765.000 biler som har blitt produsert siden 2014, og inkluderer både Model S, Model X, Model 3 og Model Y.

Vil se på hvordan bilene passer på

Undersøkelsen vil spesifikt se på hvordan Autopilot-systemet følger med på at føreren er oppmerksom og passer på mens systemet er aktivt, og på hvor godt systemet er til å gjenkjenne objekter i veibanen og håndtere dem, melder NHTSA .

Overfor Wired forklarte eksperter i 2018 grovt oppsummert at systemer som Autopilot og Volvos Pilot Assist har en utfordring med stillestående objekter i og rundt veibanen, ettersom det vil være veldig utfordrende å skulle stoppe for dem. Da ville i praksis bilen kunne bremse eller stoppe for alt mulig rart, noe som heller ikke er ønskelig.

Systemene de har ombord er i hovedsak ment for å oppfatte objekter i fart, og ignorerer i stor grad objekter som står stille.

Har vært i hardt vært tidligere

Autopilot-systemet har også tidligere vært i hardt vær, og norske myndigheter beskrev den som en mulig sikkerhetsrisiko i april 2019 . Senere samme år ble det også klart at EU-restriksjoner krevde at Tesla begrenset funksjonene i systemet.

Systemet har også høstet kritikk for sikkerheten i USA og således vært gjenstand for undersøkelser av NHTSA tilbake i 2017, men den gang kom de ikke med noen korreksjoner.

Dette kan selvsagt også bli utslaget av den nye undersøkelsen, men de kan i ytterste konsekvens kreve en tilbakekalling og innskrenking av bruksområdet og funksjonaliteten til Autopilot.

Stort sett i mørket

Ifølge NHTSA fant de fleste kollisjonene sted på tidspunkter hvor det var mørkt ute, men med farevarsler som blålys, opplyste pilskilter eller trafikkjegler til stede. I alle tilfeller er det bekreftet at enten Autopilot eller Traffic Aware Cruise Control var aktiv.

Byrået påpeker at ingen kommersielt tilgjengelige motorkjøretøy i dag er kapable til å kjøre seg selv, og at sjåfører må bruke dem på en ansvarlig og korrekt måte.

Tesla har foreløpig ikke kommentert saken, men Tesla-sjef Elon Musk har gjentatte ganger tatt til Twitter for å forsvare systemet. I april twitret han eksempelvis at Autopilot-systemet nærmet seg en tidel av ulykkesrisikoen til et gjennomsnittlig kjøretøy.