Nye Grand Theft Auto slaktes

0,5/10 på Metacritic.

Forrige uke lanserte Rockstar Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Kort tid etter trakk de spillet fra PC på grunn av vedlikehold. Spillet er nå tilbake igjen, men spillerne er langt fra fornøyde. På nettstedet MetaCritic har spillet nå en samlet vurdering på 0,5 av 10 mulige poeng.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition er en oppusset versjon av 2005-spillet Grand Theft Auto: The Trilogy, som inkluderte GTA III, GTA: Vice City, og GTA: San Andreas.

Den nye utgaven ble derimot trukket tilbake fra salg like etter lansering fordi Rockstar måtte fjerne filer som ikke skulle være i spillet.

Hvilke filer det er snakk om har de ikke offisielt uttalt seg om, men spekulasjonene er flere. Noen mener det er musikkfiler de ikke hadde lisens til å bruke, utviklernes egne kommentarer, eller også «Hot Coffee»-koden, skriver PC Gamer. Sistnevnte var et skjult pornografisk mini-spill gjemt i 2004-spillet Grand Theft Auto: San Andreas.

Uansett hvilke filer det var snakk om var spillet tilbake online 15.november. Men de negative kritikkene lot ikke vente på seg.

Overveldende negativ kritikk

Det mangler ikke på kritikk fra spillerne selv, som til sammen har gitt spillet en rating på 0,5 på Metacritic. 3465 spillere har avgitt sin stemme, hvorav hele 3307 er negative.

Utover at flere av spillkarakterene har fått en merkelig oppgradering, er det også flere som melder om en rekke feil i spillet. Slik som usynlige broer og regn som gjør det vanskelig å se når du spiller.

Mange spillere klager på at regnet er langt mer synlig i den nye versjonen, som gjør det vanskelig å spille. Her fra Xbox Series X-versjonen til venstre, og PlayStation 2 til høyre.

– Rockstar har tydelig sett på CD Project Reds Cyberpunk 2077 og sagt hold ølet mitt mens jeg driter ut en enda større bæsj, skriver en bruker på Metacritic.

Andre erklærer dette å være Rockstars ende og skriver:

– Denne såkalte definitive utgaven er en av tidenes mest patetiske remastere, spesielt med tanke på hvor fantastisk Rockstar pleide å være. De var toppen. De var de beste som noen gang har vært. De viste andre utviklere hva som kan gjøres. Jeg kan bare ikke tro at slutten av Rockstar ville bli slik.

Spillet ligger ute til 659 kroner for både PC, Playstation, Xbox og Nintendo, men vi kan i skrivende stund ikke finne spillet tilgjengelig på Steam.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS4) annonse Sjekk prisen