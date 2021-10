Apple reduserer produksjonen av iPhone-modeller

Eldre modeller bli faset ut tidligere enn forventet.

Et par av de nye iPhonene fra i år.

Det er ikke lenge siden Apple dro sløret av en helt ny serie iPhone-modeller, i form av iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max. Samtidig beholdt de en rekke eldre modeller i sortimentet sitt, men nå melder Digitimes (låst bak abonnement) at Apple etter sigende vil fase ut disse modellene mye tidligere enn antatt.

Informasjonen kommer frem i en rapport om TSMCs inntjeningsmål, der det beskrives at Apple har redusert antallet brikkesett for de eldre iPhonene kraftig, samtidig som de ber om økt produksjon av de nye brikkesettene i iPhone 13-serien.

Sistnevnte er altså A15 Bionic-prosessoren som ble lansert sammen med de nye iPhonene, og som per nå er den kraftigste brikken Apple lager for mobile enheter.

Kan skje raskere enn det som vanlig er

Illustrasjonsbilde; kinesiske arbeidere på en elektronikkfabrikk.

At Apple faser ut eldre iPhoner er ingenting nytt, men det som er litt uvanlig er at det skjer såpass raskt etter lanseringen av en ny generasjon. Dette kan ha sammenheng med flere ting, men det er som kjent mangel på elektronikk for de aller fleste elektronikkprodusenter verden over. Dermed kan det hende at Apple rett og slett ikke ønsker å spise opp kapasitet for eldre brikker når de har nyere brikker med høyere marginer.

Det kan også være at eldre modeller selger verre enn Apple forventet, men salgslistene her til lands tyder i alle fall ikke på det – Telia har tidligere meldt at det kun var 13 Pro og 13 Pro Max som solgte bedre enn Apples eldre modeller, mens både iPhone 13 og 13 Mini havnet betydelig lengre ned.

Apple fjernet også tre eldre modeller fra sortimentet sitt tidligere i år, i forbindelse med lanseringen av de nye iPhone-modellene.

Som PhoneArena påpeker er det uansett nokså unikt at Apple kan be om økt produksjon av en splitter ny brikke midt i en global elektronikktørke. Samtidig står Apple for en så stor andel av brikkeprodusent TSMCs totale inntjening at de har betydelig kjøttvekt i denne sammenhengen, sammenlignet med de fleste andre produsenter.

Dette vil uansett kunne bety at vi i år vil se enten verre tilgang på eller en tidlig utfasing av eldre modeller enn vi ville sett i andre år.

