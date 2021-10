MG med storlansering: ZS med mye større batteri og splitter ny el-SUV

Marvel R er den nye el-SUV-en fra MG. Den blir mulig å beskue for nordmenn allerede senere denne måneden.

MG har hatt ganske stor suksess i Norge med sin svært rimelige kompakt-SUV MG ZS, som har vært mye bil og ålreit rekkevidde for en svært rimelig penge. Spesielt i fjor var bilen ofte å se på topp 10 på månedslistene, og så langt i år er den nummer 16 på salgslistene med drøyt 2300 biler.

Nå kommer ZS i ny versjon, meldte MG på sin høstlansering i dag. Modellen vil være «grundig oppdatert», ifølge produsenten, med nytt design og ikke minst betydelig lengre rekkevidde. Den nye modellen har fått et batteri på 70 kilowattimer, opp fra 44,5 kilowattimer på dagens modell.

Det øker rekkevidden etter WLTP fra 263 til 440 kilometer. Nytt er også raskere ombordlader, med trefaselading på inntil 11 kilowatt som standard.

MG har tilsynelatende ikke helt klart å oppnå samme effektivitet som det som kanskje er hovedkonkurrenten Hyundai Kona. Den er riktignok cirka 10 centimeter kortere, men klarer 484 kilometers WLTP-rekkevidde fra sitt batteri på 64 kilowattimer.

Nye ZS har blant annet fått en ansiktsløft på grillen, som gjør at den minner litt mer om Hyundai Kona i utforming.

Ny infotainment

Infotainmentsystemet er også det nye MG iSmart-systemet, som forhåpentligvis er en stor oppgradering fra dagens system - som for eksempel VG omtalte som «tregt i avtrekkeren og har en omstendelig oppstartsprosess», og med en voldsom mengde varsellyder fra ulike systemer. iSmart vil også kunne kobles til en telefonapp for fjernstyring av ulike funksjoner, som også er en nyhet versus dagens modell.

Nye ZS EV skal være hos MG-forhandlerne allerede denne måneden. Som tidligere blir prisene relativt moderate, selv om det større batteriet vil gjøre den noe dyrere enn tidligere, nærmere bestemt 289.990 kroner (uten frakt og levering, vanligvis cirka 10.000 kroner) for utstyrsnivå Comfort og 319.990 kroner pluss levering for Luxury-versjonen. Levering skal skje fra og med første kvartal 2022.

I tillegg vil det komme en modell med 50,3 kilowattimers batteri etter hvert, som skal ha en rekkevidde på 320 kilometer etter WLTP.

Ny infotainment er blant nyhetene i den oppgraderte modellen.

Marvel R-prisene klare

MG lanserte også sin lenge varslede Marvel R Electric, en større SUV i samme klasse som for eksempel Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq og Hyundai Ioniq 5. Den får også et batteri på 70 kilowattimer, som her skal gi en rekkevidde på inntil 402 kilometer etter WLTP.

Bilen fåes i tre versjoner - Comfort og Luxury med bakhjulstrekk og Performance med firehjulstrekk.

MG Marvel R.

De bakhjulsdrevne versjonene får en motor på 132 kW (180 hestekrefter) og 410 newtonmeter moment. Den skal gjøre 0–100 kilometer i timen på ganske moderate 7,9 sekunder.

Performance-versjonen får totalt 212 kilowatt (288 hestekrefter) og 665 Nm å rutte med, som senker 0–100-tiden til 4,9 sekunder. Her vil rekkevidden være 370 kilometer etter WLTP.

750 kg henger

Felles er den samme 11 kilowatts ombordladeren som for ZS EV, og maks hurtigladeeffekt er oppgitt til relativt moderate 92 kilowatt. Det skal kunne lade fra 30–80 prosent på 30 minutter eller 5–80 minutter på 43 minutter.

Felles er også tilhengerfeste for inntil 750 kg, som er noe mindre enn mange av konkurrentene. Varmepumpe er standard, og bilen får også såkalt V2L, altså at du kan bruke bilens ladeport som en vanlig stikkontakt ved hjelp av en adapter. Den vil kunne levere maks 2500 watt, ifølge MG.

Marvel R har en infotainmentskjerm på solide 19 tommer.

Bagasjeromsvolumet er oppgitt til relativt magre 357 liter, som øker til 1396 liter hvis du slår ned baksetene. De bakhjulsdrevne versjonene vil imidlertid ha 150 liter ekstra under panseret, som er en av de største «frunkene» vi har sett så langt.

Også her skal bilen være tilgjengelig hos MG-forhandlere mot slutten av denne månedene. Prisene er satt til 339.990 kroner pluss levering for Comfort, 377.000 for Luxury og 418.000 kroner for Performance.

Om vi sammenlikner med de firehjulsdrevne konkurrentene er prisen satt lavere enn for eksempel på Volkswagens ID.4 GTX, som starter på 456.000 kroner. Den har til gjengjeld et litt større batteri, bedre bagasjeplass og bedre rekkevidde med 478 kilometer etter WLTP.

Panoramatak er standard på Marvel R.

MG5 neste år

Til sist kom MG med litt flere detaljer om den tidligere varslede stasjonsvogna MG5 Electric. Den får et batteri på 61 kilowattimer og en WLTP-rekkevidde på 400 kilometer. Her er bagasjeromsvolumet 479 liter og nesten 1400 liter når du legger ned baksetene. Også her får du en trefase-ombordlader på 11 kilowatt.

Stasjonsvogner har ikke vært spesielt vanlig blant elbilene. Neste år kommer MG5, og den skal bli svært rimelig.

MG5 vil være hos MG-forhandlerne i løpet av første kvartal 2022, opplyser den norske importøren Norwegian Mobility Group. Kundebiler vil komme i andre kvartal, og de sier mer informasjon og priser vil komme nærmere lansering.

Her kan man nok forvente en pris som vil ligge godt under Marvel R og mer på nivå med nye ZS. MG i Europa sier prisen på MG5 vil starte på under 30.000 euro, som er lavere enn startprisen på ZS, som er 30.990 euro.

Baksetet i MG5.