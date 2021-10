Nintendo nekter for å jobbe med «Switch Pro»

Ingen kraftigere maskinvare på vei.

Det er over fire år siden Nintendos spillkonsoll Switch ble lansert. I oktober slippes en oppgradert versjon, helt enkelt kalt Nintendo Switch OLED, fordi den største oppgraderingen er en OLED-skjerm.

Mange fans ble skuffet fordi de hadde trodd at Nintendo skulle slippe en pro-utgave av Switch, med kraftigere maskinvare for å kunne by på blant annet 4K-oppløsning. Og ifølge en reportasje publisert onsdag denne uken på Bloomberg, var det nøyaktig det Nintendo faktisk hadde planlagt. Likevel trakk de seg i siste liten, og slapp i stedet en modell med samme innmat som før.

Nå har Nintendo tatt det uvanlige steget å kategorisk avvise Bloombergs reportasje på Twitter.

– Denne reportasjen er falsk

På Twitter skriver Nintendo at Bloombergs informasjon er falsk:

– En nyhetsreportasje påstår feilaktig at Nintendo har gitt utviklingsverktøy til spillutviklere for en Nintendo Switch med 4K-støtte. For å sikre korrekt forståelse hos våre investorer og kunder, vil vi tydeliggjøre at denne reportasjen er falsk.

I Bloombergs reportasje har de snakket med anonyme ansatte i 11 forskjellige spillselskaper som sier de har fått tilsendt utviklerverktøy for en 4K Switch.

Etter Nintendos Twittermeldinger har ikke Bloomberg endret artikkelen, men lagt inn en liten setning om Nintendos benektelse. De står altså fast ved påstanden.

I en oppfølgings-melding på Twitter tydeliggjør Nintendo ytterligere at de ikke har noen andre planer enn OLED-modellen:

– Vi vil også gjenta at, som vi annonserte i juli, vi har ingen planer for noen nye modeller andre enn Nintendo Switch OLED, som slippes 8. oktober 2021.

Ikke helt utelukket at det kommer en Pro-modell

Som blant annet The Verge påpeker er det fortsatt litt rom i formuleringene fra Nintendo at de likevel kan slippe en Pro-modell i fremtiden, bare ikke akkurat nå. Det ville nok vært en enorm PR-tabbe for Nintendo å snakke om en Pro-modell uansett, da det trolig ville gjort at salget av Switch OLED ville stupt.

