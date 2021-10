iPhone med USB Type-C?

Masterstudent lagde verdens første iPhone X uten proprietær inngang.

Apple har lenge vært kjent for sine proprietære og upraktiske ladeinnganger, og selv i en tid der selskapet har byttet til den standardiserte USB Type-C på både MacBook og iPad-siden er iPhonene stadig Lightning-befengte.

Men ifølge AppleInsider behøver det ikke å være slik – en masterstudent fra Sveits, Kenny Pillonel, har ifølge sin egen YouTube-kanal greid å bygge Lightning-porten i revers, og konvertert den til USB Type-C.

Du kan se kreasjonen i det korte klippet under:

Måtte lage sitt eget kretskort

Pillonels USB Type-C-konvertering var visstnok vellykket, men ikke spesielt enkel. Først måtte han få elektronikken til å snakke sammen, og deretter måtte han konstruere Apples C94-tilkobling i revers. Men ikke nok med dét; Pillonel måtte også lage sitt helt eget kretskort for å oversette fra Apples eksisterende Lightning-elektronikk til en USB Type-C-inngang, og så gjøre hele sulamitten liten nok til at alt fikk plass på innsiden av en iPhone X.

Han kaller selv iPhonen «verdens første iPhone med en USB Type-C-port», og selv om det kanskje høres mer offisielt ut enn det faktisk er (det er jo tross alt ikke Apple som har byttet om) er det like fullt imponerende.

Sveitseren har også laget en blogg om hele prosjektet, med lengre videoer og detaljerte beskrivelser. Du kan lese den her om du er mer teknisk interessert.

Dette er C94-tilkoblingen som gjør at Apples Lightning-tilkobling snakker med telefonen.

Ifølge Pillonel var hovedmotivasjonen bak prosjektet at han «...stort sett eier kun ting drevet av USB Type-C, og da hadde det jo vært veldig kjekt om det også gjaldt iPhonen min. Å ha én lader og én kabel som kan lade alt, rett og slett.»

Det må uansett understrekes at dette ikke er et prosjekt hvem som helst kan begi seg ut på, og at det for de aller fleste av oss nok er best å vente til Apple (muligens) lanserer en iPhone med USB Type-C selv.

Apple kan for øvrig bli tvunget til å bytte til USB-C i løpet av et par år, takket være et forslag fra EU-kommisjonen.

