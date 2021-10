Datoen spikret: nye MacOS kommer neste uke

Se hvilke Macer som kan oppgraderes her.

Apples Craig Federighi viste frem nye MacOS Monterey tilbake i juni.

Apple har bekreftet at den neste store oppdateringen av MacOS, kalt «Monterey», blir tilgjengelig mandag neste uke, altså den 25. oktober.

Monterey er en gratis oppdatering.

Se oversikten over alle Macene som kan oppgradere gratis nederst i saken!

Monterey ble først vist frem tilbake i juni, da Apple holdt sin årlige utviklerkonferanse, og har vært gjennom flere testversjoner siden den gang.

Nå er det altså stabilt nok til å slippes, og hovedfokus er å forbedre dagens apper, samt gjøre det lettere å jobbe sammen på nett eller på tvers av ulike Apple-enheter.

Alle nyhetene som kommer med MacOS Monterey neste uke.

Dette er de største nyhetene

Blant nyhetene siden fjorårets MacOS Big Sur finner vi «Universal Control», som kobler flere av Apple-enhetene dine enda tettere sammen.

For eksempel kan du bruke pekeplaten og tastaturet på MacBooken din til å styre iPaden eller iMacen din, og dra filer og bilder fra en enhet over til en annen.

Universal Control lanseres ikke samtidig med Monterey, men slippes senere i høst, ifølge Apple.

Med «Universal Control» i MacOS Monterey kan du for eksempel styre en iPad eller en iMac med tastaturet og pekeplaten på en MacBook.

I nettleseren Safari får adressefeltet besøk av fanene, som til nå har holdt til på et lavere nivå. Grepet skal frigjøre verdifull skjermplass til selve nettsiden.

Andre forbedringer er gruppering av faner. Du vil også legge merke til at nettleseren inntar samme fargepaletten som nettsiden du besøker. Et besøk på Tek.no skal gjøre den turkis, mens VG gir deg en knallrød topp. Funksjonen kan deaktiveres om det blir litt for mye av det gode.

Safari får ny design, der menylinjen fanger fargeprofilen til nettstedet du besøker og fanene flytter opp i toppetasjen til adressefeltet.

MacBooker får støtte for «Low Power Mode», en innstilling som kan aktiveres når du ønsker å maksimere batteritiden på bekostning av ytelse og bakgrunnsoppgaver.

Monterey støtter også endelig AirPlay, slik at du kan «caste» lyd og film du starter på iPhone eller iPad til den større skjermen og de kraftigere høyttalerne på Macen din.

AirPlay kommer til MacOS Monterey. Send lyd til datamaskinen fra iPhonen eller iPaden din.

Henter fra iPhone og iPad

I tillegg til dette plukker Monterey opp flere funksjoner fra dagens iOS:

Fokus lar deg sette opp en rekke ulike moduser basert på om du jobber, pendler, slapper av hjemme eller har lagt deg til å sove. Meningen er å gi deg større kontroll over hvilke varsler du mottar og hvem som kan nå deg via ulike apper.

Modus lar deg bestemme hva og hvem som får forstyrre deg, være kollegaer og Slack mellom kl. 9 og 17, eller kun venner og underholdningsapper på fritiden og i helger.

Share Play, lar deg se filmer og serier, eller lytte til musikk sammen fra hvert deres hjem. Innholdet skal synkroniseres perfekt mellom dere, så ingen i gruppen opplever noe før de andre.

FaceTime får støtte for den samme visningen som iPhone og iPad, der det blir lettere å holde oversikt over alle som deltar i samtalen, og se hvem som snakker.

I tillegg får lyd-apper støtte for «Spatial»-lyd», altså posisjonsbasert lyd. Det skal gjøre det lettere å skille mellom hvem som snakker fordi lyden deres bestemmes ut fra hvor du ser dem på skjermen din.

I tillegg blir det lettere å dele skjermen sin over nett, via FaceTime. Enten for å holde presentasjoner eller tilby fjernhjelp.

Du kan lese mer om de nye oppdateringene i lanseringssaken vår:

Les også Dette er alle nyhetene Mac-brukere får i høst

Disse Macene kan oppgraderes til Monterey

Når oppdateringen blir tilgjengelig neste mandag kan følgende Macer installere den gratis via Mac App Store:

iMac (sen 2015 og senere)

iMac Pro (2017 og senere)

Mac Pro (sen 2013 og senere)

Mac Mini (sen 2014 og senere)

MacBook Pro (tidlig 2015 og senere)

MacBook Air (tidlig 2015 og senere)

MacBook (tidlig 2016 og senere)

De nye MacBook Pro-modellene som ble lansert denne uken kommer med MacOS Monterey ferdig installert.

Microsoft slapp nylig Windows 11, som også er en gratis oppgradering for mange PC-er med Windows 10. Se hva vi syntes om det nye operativsystemet her:

Les også Slik er det å bruke neste Windows