Politiet advarer mot Tesla-tyverier

To biler ble stjålet denne uken. Slik sikrer du deg.

Natt til torsdag ble to Tesla Model S stjålet fra sine gårdsplasser på Østlandet, og det mens eierne stadig sitter med bilnøklene.

Politiet mistenker at det er profesjonelle tyver som står bak, og advarer folk som har tilsvarende biler.

Til Dagbladet sier Operasjonsleder Jon Erik Nygård at de ikke vet nøyaktig hvordan bilene er stjålet. Likevel virker det som det er en kjent metode som er brukt:

– Tidligere har vi sett at det er brukt noe som forsterker signalet fra nøkkelkortet, som da har ligget inne i boligene, men ikke langt fra bilen.

Det Nygård beskriver er en kjent metode kalt et Signal Amplification Relay Attack (SARA), som går ut på at tyver kan bruke en enhet som plukker opp og forsterker signalet fra bilens elektroniske nøkkel.

En slik forsterker virker så godt at den kan plukke opp nøkkelsignalet fra innsiden av et hus og lure bilen til å tro at nøkkelen er rett i nærheten. Alternativt kan signalet videresendes til en medhjelper som står rett ved bilen.

Og vips er det bare for kjeltringen å åpne døra og kjøre av gårde – helt uten å fysisk bryte seg inn i noe som helst.

– Vi synes det er leit å høre at to kunder har opplevd å bli frastjålet bilen. Det er dessverre ingenting som gir full beskyttelse mot alle former for biltyveri, men Tesla har rullet ut en rekke sikkerhetsforbedringer, som PIN to Drive, opplyser Even Sandvold Roland i Tesla.

Dette er en funksjon som krever at brukeren må taste inn en PIN-kode før bilen starter, og på den måten gir et ekstra lag med beskyttelse.

Roland forteller også at denne problemstillingen i hovedsak gjelder Model S produsert før juni 2018. Etter dette ble modellen utstyrt med forbedrede nøkler med sterkere kryptografi, som nå er standard. Det skal også være mulig for eiere av eldre Model S å kjøpe den forbedrede nøkkelen.

– Vi er ikke kjent med noen tilfeller av dette på Model 3 og Model Y, da disse benytter Bluetooth-basert kommunikasjon ved bruk av mobiltelefon til keyless entry, skriver Roland i en e-post til Tek.no.

Uansett er ikke Tesla det eneste bilmerket som sliter med denne typen tyverier. Til Romerikes Blad nevner politiet også Audi, BMW, Mercedes og Range Rover som eksempler på utsatte bilmerker.

Pass på nøkkelen

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

Fordi nyere biler ikke enkelt kan dirkes eller «tjuvkobles» er biltyver ofte avhengige av å få tilgang til bilens nøkkel. Sigmund Clementz, som er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If, kommer med ett klart råd: Pass på nøkkelen.

Selskapets tall fra Norden, og da Sverige spesielt ettersom vårt naboland har ti ganger så mange biltyverier som Norge, viser at stadig seks av ti biler stjeles ved hjelp av bilens nøkkel. Enten direkte eller indirekte.

Ofte er det organiserte kriminelle som står bak, og tyver som har sett seg ut en attraktiv bil, vil ikke nødvendigvis ha noe imot å bryte seg inn i en bolig for å få tak i en bilnøkkel. Og de trenger ofte ikke å lete lenge heller.

– Folk har en tendens til å ha bilnøkkelen rett ved ytterdøra. Enten i et nøkkelskap eller i øverste skuff i en kommode. Det gjør det jo veldig enkelt for eventuelle tyver, forklarer Clementz.

Disse vanene gjør det også mindre komplisert for kjeltringene dersom det er snakk om elektroniske nøkler – hvis den ganske enkelt henger rett ved døra, trenger det ikke være noe problem å plukke opp signalene.

Clementz i If mener det kan være smart å oppbevare slike nøkler i en metallboks eller et annet sted der signalene er skjermet.

Slik sikrer du Teslaen med «Pin to Drive»

Tesla-triks kan beskytte bilen din

Som en ekstra beskyttelse mot biltyveri kan du altså skru på en funksjon kalt «Pin to Drive» i Teslaer. Dette vil forhindre at biltyver kan kjøre unna med bilen din, selv om de har fått tak i den fysiske nøkkelen eller nøkkelkortet.

Slik aktiverer du Pin to drive:

Gå til hovedmenyen i Teslaen din, ved å trykke på bilikonet nederst på menyfeltet.

Trykk på «Sikkerhet»

Skroll ned til du finner «Pin to Drive» (Eller «Pin for å kjøre»)

Trykk deg inn, og velg en firesifret kode

Det var alt. Neste gang du setter deg inn i bilen vil du nå måtte taste inn en kode for å kjøre.