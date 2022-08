Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ultimate Ears slipper ny versjon av Wonderboom

Men dette må sies å være en forsiktig oppgradering.

UE Wonderboom 3 beholder designet fra forgjengeren - og også det meste annet.

Wonderboom har vært den minste høyttaleren i Ultimate Ears’ populære Boom-serie, og vi har vært rimelig begeistret både for den første og ikke minst den andre utgaven.

Nå er Logitech-eide Ultimate Ears klare med versjon tre. Den er visuelt uendret fra forgjengeren, og beholder den rundt ti centimeter høye og drøye 400 gram tunge utformingen.

Ultimate Ears sier imidlertid at de bruker mer resirkulert materiale, i form av 100 prosent resirkulert polyester og minst 31 prosent resirkulert forbrukerplast.

Bedre rekkevidde, bedre batteri

På innsiden har det skjedd det vi vil kalle moderate oppgraderinger. Bluetooth-rekkevidden skal være utvidet fra 30 til hele 40 meter (i åpent landskap) og batteridriftstiden skal være forlenget med ytterligere én time, fra 13 til 14 timer.

Fortsatt MicroUSB til lading i 2022?

Noe vi allerede påpekte som et minus med forgjengeren, nemlig microUSB-porten som brukes til lading, er imidlertid fortsatt til stede på Wonderboom 3. Å lansere et splitter nytt produkt i 2022 uten USB-C-port kan ikke sies å være noe annet enn latskap.

Wonderboom 3 er fortsatt IP67-sertifisert, som betyr at den skal tåle nedsenking i vann - men den flyter også om du dropper den i bassenget i vanvare. Som tidligere kan du også koble sammen to Wonderboom-høyttalere trådløst for å spille av i stereo.

«Dette fungerte akkurat så raskt og enkelt som vi hadde forventet, og lyden ble overraskende solid med to små Wonderboom 2-høyttalere», skrev vi i vår test av forgjengeren.

Double Up-funksjonen lar deg koble sammen to høyttalere i stereo.

Øker prisen

Akkurat som for generasjon én og to innebærer også en ny versjon at prisen på nytt jekkes opp.

1099 kroner er lanseringsprisen for Wonderboom 3, nesten dobbelt så mye som Wonderboom 2 nå selges for (599 kroner i skrivende stund). Vi skal selvfølgelig ikke konkludere før vi har testet nykommeren, men ut fra spesifikasjonene høres det ut som om forgjengeren er et bedre kjøp. Wonderboom 3 skal bli tilgjengelig 31. august.

Ultimate Ears lanserer for øvrig også en ny farge til sin største høyttaler Hyperboom. I tillegg til den eksisterende svarte fargen vil den bli tilgjengelig i hvitt fra og med 9. september.

