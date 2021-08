Nvidias ARM-kjøp kan bli stoppet

Kan havarere på spørsmål om nasjonal sikkerhet, ifølge Bloomberg.

Finn Jarle Kvalheim 6 Aug 2021 12:05

Nvidia er markedsleder på grafikkort til gamere, forskere og mye imellom. I september i fjor annonserte de et ønske om å kjøpe opp det britiske selskapet ARM , som utvikler teknologien bak så å si alle mobilprosessorer som er i vanlig bruk i dag. Nå har Bloomberg snappet opp rykter om at oppkjøpet kan bli stoppet .

Oppkjøpsstoppen har utgangspunkt i en utredning som har blitt gjort av britiske konkurransemyndigheter, der også spørsmål om nasjonal sikkerhet ble tatt opp. Rapporten ble levert i slutten av juli. Bloombergs sitater skal stamme fra kilder tett på prosessen.

– Innholdet i utredningen er bekymringsverdig for nasjonal sikkerhet, og Storbritannia heller mot å avvise oppkjøpet, siteres en ikke navngitt kilde. En annen kilde sier at det skal gå mot en mer omfattende vurdering før oppkjøpet eventuelt godkjennes.

Kanskje verdens viktigste brikkeselskap

I dag er ARM eid av den japanske teleoperatøren og investorgruppen Softbank, mens selskapet holder til og drives som et britisk selskap i Cambridge.

Omtrent alle prosessorer fra mobiltelefoner, nettbrett og noen bærbare datamaskiner, har teknologi med opphav fra selskapet i seg. Til tross for at Samsung, Qualcomm, Apple og Huawei, for å nevne noen, har «egne» prosessorer i mange av sine produkter, baseres alle på teknologi og instruksjonssett fra ARM. En del av disse brikkene henter også grafikkprosessorer fra ARM, siden selskapet eier Mali-serien - en serie som skriver seg tilbake til Trondheims-selskapet Falanx såvidt på denne siden av årtusenskiftet.

ARM lager imidlertid ikke prosessorer selv - de utvikler kun teknologi, og selger designene videre til andre som bygger databrikker.

Ukjente sikkerhetshensyn

Akkurat hvilke sikkerhetstrusler det kan være snakk om er foreløpig ikke kjent, og informasjonen er foreløpig ikke bekreftet av hverken selskaper eller myndigheter, utover at Nvidia har kommentert den pågående godkjenningsprosessen:

– Vi fortsetter å jobbe med reguleringene sammen med den britiske regjeringen. Vi ser frem til spørsmål fra dem, og regner med å løse eventuelle innsigelser de måtte ha, heter det fra Nvidia.

Britiske myndigheter er ikke de eneste som har sitt å si om oppkjøpet. Det skal være oppe til vurdering også i USA, EU og Kina.

Brikker ble storpolitikk

Både Nvidia og ARM er giganter i sine felt, og kan begge påvirke både prisnivå og tilgjengelighet for sine produkter på tvers av millioner av solgte dingser i løpet av et år. Men oppkjøpet havner også i lys fra handelskrigen mellom USA og Kina, og storpolitikken som de siste årene har havnet rundt teknologiprodukter.

ARM var en brikke i spillet da USA forbød salg av teknologi med amerikansk opphav til kinesiske bedrifter - og med det spesifikt rammet Huawei, som får prosessordesign fra ARM til bruk i sine Kirin-prosessorer. Det handlet om andelen amerikansk teknologi i selve informasjonen som ble delt, men etter hvert også andelen amerikansk teknologi som ble brukt i produksjonsutstyret.

Med ARM på amerikanske kan potensialet for konflikter av denne typen øke.

Fra før er både Qualcomm, Intel og altså Nvidia, amerikanske gigantfigurer innenfor teknologi, og både Intel og Qualcomm har flere ganger vært i klammeri med amerikanske konkurransemyndigheter. Nylig ble imidlertid et fire år langt søksmål mot Qualcomm for konkurransevridende praksis lagt dødt . Påstanden var at selskapet gjennom sin dominerende posisjon hadde krevd for høye lisenskostnader fra mobilprodusentene som skulle bruke mobilbrikkene derfra.

Qualcomm er én av mange aktører som bygger brikker av ARM-design, men er den største enkeltaktøren på mobilmarkedet, med en markedsandel på rundt 30 prosent.