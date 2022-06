Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

– Vi vil produsere flere PS5 enn noensinne før

Sony mener de vil kunne dekke etterspørselen etter konsollen.

PlayStation 5 er svært populær.

Torstein Norum Bugge 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Sonys PlayStation 5 har helt siden den ble lansert vært mangelvare verden over, både på grunn av enorm etterspørsel og på grunn av produksjonsproblemer. Nå melder imidlertid Gizmodo om at selskapet ser lys i enden av tunnelen, og lover at de skal produsere flere PlayStation 5-konsoller enn «noensinne før».

Informasjonen kommer frem i et møte med investorer, der Sony-sjef Jim Ryan også omtaler både vanskelighetene og suksessene selskapet har opplevd de siste årene med PlayStation-merkevaren.

Totalt har Sony nå solgt over 19 millioner PS5-konsoller, og av disse ble 2 millioner solgt det siste kvartalet. Dette er imidlertid mindre enn det foregående, kvartalet – og over 3 millioner færre enheter enn det PlayStation 4 hadde solgt på samme tidspunkt i sin livssyklus.

Dette har vi også meldt om tidligere, der Sony la frem flere dystre tall om PlayStation 5-salget.

Høy etterspørsel – Sony mener de kan dekke den snart

Jim Ryan, sjef i Sony.

Igjen er det flaskehalser forårsaket av koronapandemien og mangel på deler som stanser selskapet fra å produsere og selge flere konsoller, ikke etterspørselen. Etterspørselen etter både PlayStation og Xbox har vært jevnt høy siden de nye generasjonene ankom, og Sony selv mener de kunne solgt langt flere konsoller om de faktisk greide å produsere nok.

I rapporten Sony leverte til investorene sine påpekes det at selskapet regner med å kunne produsere nok konsoller «innen 2024» til å dekke all etterspørsel, samt dytte PlayStation 5 forbi PlayStation 4 målt i salg på samme tidspunkt i livssyklusen. Dette stemmer godt overens med tidligere rapporter om at konsollen vil være mangelvare frem til 2024.

Sony PlayStation 5 annonse Sjekk prisen

– Vi planlegger en svært sterk økning i konsollproduksjonen, som vil løfte oss til produksjonsnivåer vi aldri før har oppnådd, sa Sony-sjefen i investormøtet.

Før denne produksjonstoppen skal Sony også øke produksjonen gradvis, ved å henvende seg til flere produsenter av både deler, elektronikk og konsollen selv.

Ryan sa også at de nå ønsker å endre spillproduksjonsmodellen sin fra å først og fremst produsere spill eksklusivt for PlayStation-konsollene til å også lage merkevarer for PC- og mobil-plattformer.

Dette vil også gi Sony flere bein å stå på i form av inntektskilder, for dersom de ikke kan selge nok konsoller er det penger å hente på andre plattformer der de ikke nødvendigvis er avhengige av å produsere maskinvaren selv.

Sony PlayStation 5 Digital Edition annonse Sjekk prisen

Les også Horizon Zero Dawn blir Netflix-serie