Nyhet iOS 16

Slik blir iPhone med iOS 16

Craig Federighi viste frem nye iOS 16 under kveldens WWDC-presentasjon fra Apple. De nye funksjonene blir tilgjengelig for alle til høsten, men kan som regel prøvekjøres i tidlige utgaver rett etter at WWDC er ferdig.

Hvert år viser Apple frem noen av sine nyeste funksjoner og endringer for iPhone og iPad på sin store utviklerkonferanse, WWDC.

Denne gangen er det iOS 16 som vises frem, og her er det noen store endringer. Spesielt på låseskjermen som har blitt helt ny.

De eventyrlystne kan prøve en tidlig utgave før den endelige lanseringen, mens for resten av oss kommer oppdateringen i løpet av høsten, samtidig med at nye iPhoner lanseres.

Låseskjerm som på Apple Watch

iPhone får helt ny låseskjerm, som kanskje minner aller mest om de modulære klokkevisningene på Apple Watch, der du kan fininnstille hvordan dato og klokkeslett skal se ut.

Du kan bruke fargefilter og effekter på bakgrunnsbildet. Du kan velge din egen skrifttype for informasjonen. Det har også kommet til widgets og visning av ting som batteristatus for tilbehørene dine, og hvor langt du har kommet i aktivitetene dine.

Følg aktiviteter live

Akkurat som på Apple Watch kan du også velge aktive bakgrunner, for eksempel en bakgrunn som viser værvarsel.

Live Activities gir deg en widget med oversikt over ting som foregår akkurat nå, i stedet for hauger av pushvarslinger på låseskjermen.

Rediger iMessage-meldinger

iMessage blir bare mer og mer som andre lynmeldingstjenester. I iMessage på iOS 16 kan du redigere meldinger du alt har sendt, og du kan også angre meldinger som er sendt, slik du for eksempel kan i Facebook Messenger.

Tjenesten tar også vare på ting som er delt med deg via meldinger, i oversikten «Shared With You», der videoer og lenker du har fått fra venner blir liggende til du får tid til å se på dem.

Forbedret diktatfunksjon

Apple har lenge hatt støtte for diktatfunksjoner der du snakker til telefonen for å skrive meldinger. Men det har vært litt knotete å redigere eller jobbe med teksten som blir lest inn.

Nå lar de tastaturet ligge fremme, slik at du kan redigere på teksten du «skriver» med stemmen underveis. Du kan velge innholdet med fingrene og lese det inn på nytt med stemmen. Dermed blir det langt mer smidig å jobbe med stemmen som utgangspunkt.

Henter mer informasjon fra bilder

«Live Text»-funksjonen henter ut tekst fra bilder slik at du kan behandle den. Funksjonen er allerede i iOS 15, slik at du kan hente ut for eksempel nettlenker fra bilder. Men nå utvides funksjonen slik at du enkelt kan konvertere valutaer rett fra skjermen når det dukker opp prislapper i bilder eller videoer.

Utvider Wallet til legitimasjon

For amerikanere vil Apple Wallet fungere som førerkort og identifikasjon. Her fungerer løsningen omtrent likt som «Login med Apple»-funksjonen, der du for eksempel kan legitimere deg uten å gi fra deg all informasjonen.

Foreløpig er dette kun aktuelt for noen få områder, og her til lands får vi nok klare oss med Førerkort-appen en stund til.

Apple Pay blir kredittkort

«Apple Pay Later» lar brukere dele opp betalinger i fire rentefrie deler. Wallet skal fungere som budsjettløsning i tillegg, slik at du vet hva du har brukt og på hva.

Dette skal i utgangspunktet være tilgjengelig alle plasser som støtter Apple Pay, men akkurat hvordan det vil fungere utenfor USA er ikke klart - amerikanerne har kredittkort fra Apple fra før.

Støtte for mer avanserte ruter i Maps

Apple Maps kan nå lagre flere ruter med mange stopp i hver rute, slik at det er lett å gå tilbake til tidligere reiseplaner igjen.

Selve kartappen har også fått mer detaljerte kart for en del byer i verden - foreløpig ingen av dem i Norge.

Min sport

Apple News får en oppdatering som gjør at brukere kan velge sine favorittlag, og få oppdateringer om dem. Amerikanerne vil kunne få synkronisering mot Apple TV, slik at direkteoverførte kamper kobles inn på systemet.

Oppdateringene kommer som Live Activities på låseskjermen.

Foreløpig er det bare USA, Storbritannia, Canada og Australia som får tilgang på disse oppdateringene.

Langt bedre familiestyring

Apple har gjort det vesentlig lettere å sette opp foreldrestyring av hvilke apper og innhold barn får tilgang til på iOS i den nye versjonen. Her er aldersgrenser og tidsbegrensinger i et forholdsvis enkelt grensesnitt.

Oppdateringen gjør at barna kan sende en melding med spørsmål om mer skjermtid, og du kan godkjenne den rett fra meldingsinnboksen.

Automatisk deling av bilder

Apple har lenge hatt deling av bilder og medier lett tilgjengelig i fotoappen. Men nå utvides dette til at bilder av gjenkjente familiemedlemmer eller andre du deler med automatisk kan deles i mappene dere har sammen.

Telefonen kan og oppdage om du er i nærheten av folk du har delte mapper med, slik at innhold kan automatisk deles.

Skal beskytte mot vold

«Safety check» lar brukere som har hatt forhold med voldelige personer raskt koble fra alle tjenester og tilganger som den tidligere partneren har hatt, slik at ditt bosted eller din kommunikasjon raskt trygges fra innsyn.

Apple mener den nye funksjonen skal beskytte mennesker som er i krise.

Apple og Matter forenkler smarthjem

Apple støtter nå den nye åpne standarden Matter, som også aktører som IKEA og Hue forholder seg til. I tillegg til den nye støtten kommer det og en ny Home-app som lar deg styre hjemmet.

Appen blir kategoriorientert, og viser deg ulike typer smartdingser etter hvilke rom de er i. Appen viser også ulike sikkerhetskamera du eventuelt har hjemme, sånn at du kan bla gjennom rommene du overvåker.

Alt dette er dessuten tilgjengelig på den nye iOS 16-låseskjermen.

Gjenoppfinner CarPlay

Nå blir CarPlay helt ny. Apples bilvisning av iOS skal nå kunne leve på alle skjermene i bilen. Her får du styring av både klimaanlegg og visning av hastigheter og varslinger fra bilen rett i CarPlay.

Dermed kan iOS 16 erstatte også det vanlige displayet foran rattet ditt. Apple lover at alle skjermene i bilen skal kunne tas over av iPhone.

Alle typer skjermer og biler skal fungere, men Apple sier ikke noe om eldre biler - bare at biler som vil fungere med de nye funksjonene vil bli annonsert senere. Dermed vil sannsynligvis ikke dette bli funksjoner som dagens biler kan dra full nytte av.