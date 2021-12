AMD forbereder teknologi som kan forbedre spillytelsen kraftig

Og det skal fungere helt automatisk med alle spill.

Radeon-kort på toppen, Nvidia under.

Grafikkort er som kjent viktige for å spille dataspill, men også viktig er programvaren bak – og nå melder DigitalTrends om at AMD forbereder en ny programvare som kan øke ytelsen i spill kraftig.

Teknologien har fått navnet «RSR», og står for «Radeon Super Resolution. Den bygger på FidelityFX Super Resolution (FSR) som AMD lansere tidligere i 2021, og skal forbedre mer eller mindre alle delene av den. Den største forskjellen er at RSR ikke vil kreve noen som helst ekstra utvikling fra spillutviklernes side, og heller ikke noen ekstra programvare for å fungere.

RSR skal være helt innebygget i Radeon-programvaren, og så lenge du har et AMD-grafikkort basert på RDNA 1 eller RDNA 2 (arkitekturen AMD har brukt de siste par årene) vil algoritmene automatisk gi deg bedre ytelse.

Oppskalerer innholdet til høyere oppløsning

Eksempel på hvordan Nvidias oppskalering fungerer.

RSR fungerer ved å tegne hvert bilde i spillet i lav oppløsning, for deretter å oppskalere det ved hjelp av kunstig intelligens og smarte algoritmer til et høyoppløst bilde. Dette legger mindre press på grafikkortet, og dermed høyere ytelse.

Dette er slett ingen ny teknologi, men tidligere har det krevd støtte fra hvert enkelt spill – og implementasjonen har vært veldig varierende. Noen spill så mye verre ut med slik oppskalering påskrudd, mens andre knapt hadde noen forskjell i grafisk kvalitet.

Nvidia har også lignende teknologi i sine kort, men dette krever igjen at spillutviklere aktivt implementerer teknologien DLSS i spillene sine. AMDs RSR skal i teorien kunne fungere med absolutt alle spill på planeten, så lenge de kan kjøre i fullskjerm.

Per nå er det uklart om teknologien kan kjøre på Nvidia- og Intel-grafikk, men gitt at den er bundet til Radeon-driveren er det nok usannsynlig.

RSR ventes å bli tilgjengelig i løpet av januar i 2022, og vil sannsynligvis vises frem fullstendig på teknologimessen CES som avholdes mellom 5. og 8. januar i Las Vegas.

