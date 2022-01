Slik blir årets «The Frame»

Hele skjermen får et nytt belegg for å ligne mer på et kunstverk.

2022-varianten av The Frame får et nytt matt belegg på skjermen for å gjøre at den ligner mer på et kunstverk enn en vanlig TV.

Samsungs første «The Frame»-TV kom i 2017, og selskapet hadde nok aldri sett for seg hva slags hit det skulle bli. Det som i utgangspunktet virket litt rart og nisjepreget – en TV som forsøkte å etterligne utseendet til et kunstverk – har blitt til et av selskapets viktigste produkter. I hvert fall her i Norge, hvor vi gjerne har en tendens til å ha litt større dingsebudsjett enn i andre land.

Da TV-en først kom i 2017 gikk kunst-gimmicken på bekostning av bildekvalitet, og man betalte en premium-pris for et ikke-premium bildepanel. I senere tid har Samsung benyttet seg av bedre bildepanel også i The Frame-TV-ene, og de ligner generelt mye på selskapets andre high-end-TV-er, bare at du også kan slenge på en bilderamme rundt kanten.

I 2022 vil det imidlertid tilsynelatende bli en mer merkbar forskjell mellom The Frame og de andre Samsung TV-ene. I forbindelse med CES-messen som skal arrangeres i Las Vegas denne uken avslørte de at årets variant av The Frame skal få et spesielt anti-refleks-belegg på hele skjermen.

Det nye belegget vil gjøre at hele skjermen er matt, og gi et mer papiraktig preg, og dermed ligne mer på et kunstverk du har hengende på veggen.

Vil belegget gjøre bildekvaliteten dårligere?

«Hmmm, burde jeg kjøpt en større TV? Jeg ser jo fortsatt veggen bak!»

Hvordan dette faktisk blir i praksis aner vi ikke ettersom vi ikke har sett det selv, men det må unektelig gi et ganske særegent inntrykk. Men dette vil vi finne ut mer om når TV-en finner veien til vår testbenk.

Men hvis målet er å få TV-en til å kamufleres så godt som mulig med resten av veggen, og bruke den store deler av dagen som et «kunstverk», vil trolig det nye belegget fungere utmerket.

NFT-støtte

The Frame kommer i størrelser mellom 32 og 85 tommer, men prisen for årets modell er fortsatt ikke avslørt.

Selskapets kunstbutikk på TV-en har over 1600 forskjellige kunstverk du kan betale for å vise, og nytt i år er også en egen NFT-butikk, slik at du kan kjøpe et kryptokunstverk direkte fra TV-en, og vise den på skjermen.

For de som ønsker 4K@120Hz og grafikksynkronisering, vil disse være på plass i størrelsene 55 tommer eller større.

